È morto Norman Jewison, il regista canadese di Jesus Christ Superstar aveva 97 anni È morto il regista canadese Norman Jewison. Aveva 97 anni. Nel corso della sua carriera, ha collezionato numerosi successi, tra cui sette candidature agli Oscar e la direzione di film come "Jesus Christ Superstar". Si è spento nella sua casa di Los Angeles serenamente, ha fatto sapere lo staff.

A cura di Elisabetta Murina

È morto il regista canadese Norman Jewison. Aveva 97 anni. Nel corso della sua carriera, ha collezionato diversi successi: sette candidature agli Oscar e la direzione di film come Jesus Christ Superstar, Stregata dalla Luna, il Violinista sul tetto e tanti altri. A darne notizia il suo staff, che ha fatto sapere che si è "spento serenamente" nella sua casa di Los Angeles, lo scorso 20 gennaio.

La carriera di Norman Jewison

Nato a Toronto, Canada, nel 1926, Jewison decise di trasferirsi a Londra dopo la laurea. Nella capitale inglese divenne autore televisivo della BBC e, una volta tornato nella sua città d'origine, proseguì carriera nel mondo della tv, lavorando alla canadese Cbc per cinque anni. Solo in un secondo momento arrivarono il cinema e il teatro: esordì a Hollywood, come regista, con il film Disney 20 chili di guai, ma il riconoscimento da parte del pubblico arrivò solo con Cincinnati Kid, nel 1965.

I riconoscimenti e la filmografia di Norman Jewison

Aririvano i russi, arrivano i russi, uscito nelle sale nel 1966, fu il primo film che gli valse una nomination agli Oscar come miglior film. Da allora, collezionò una serie di successi e riconoscimenti per i suoi lavori, nei quali la tematica del razzismo divenne una costante. Anche La notte calda dell'ispettore Tibbs (1967), Storia di un soldato (1984), Il violinista sul tetto (1971), Stregata dalla luna, furono infatti candidati agli Oscar come miglior regia e miglior film. Inoltre, uno dei suoi maggiori successi fu Jesus Christ, superstar (1973), a cui il regista contribuì anche come sceneggiatore. Tra gli altri suoi film si ricordano poi Amici come prima (1982), Agnese di Dio (1985), Vietnam: verità da dimenticare (1989), Hurricane – Il grido dell'innocenza (1999), A cena da amici (2001) e La sentenza (2003).