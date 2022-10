È morto Nino Battaglia, giornalista e volto storico del Tg regione Piemonte È morto a 71 anni Antonino “Nino” Battaglia, giornalista che per anni è stato il volto del Tg regionale Piemonte. Era ricoverato all’ospedale Mollette di Torino.

A cura di Stefania Rocco

È scomparso a 71 anni Antonino “Nino” Battaglia, giornalista che per anni è stato il volto e la voce del Tg regionale Piemonte. Lo annunciano, tra gli altri, i colleghi della redazione piemontese di RaiNews. Battaglia era ricoverato all’ospedale Mollette di Torino. A lui è dedicato il commovente post pubblicato su Facebook da Orlando Perera insieme al quale aveva lavorato nella redazione del telegiornale piemontese:

Ciao Nino. Se ancora ci fosse l’uso di mettere accanto ai defunti le cose della loro vita, accanto a te ne metterei una materiale, un cannolo alla siciliana, di quelli che portavi quando venivi a mangiare da me con gli altri amici, e di cui sapevi che vado pazzo. E una immateriale, l’ impareggiabile ironia che ha intessuto la nostra amicizia, un’ironia ermetica che gli altri non potevano capire. Tu e io sapevamo che aveva uno scopo preciso, nascondere l’affetto e la stima. Abbraccio ancora una volta le tue spalle, diventate così magre. Che la terra ti sia lieve. (in morte di Nino Battaglia mio collega alla RAI per tanti anni, alle Molinette di Torino, la notte scorsa).

La carriera di Nino Battaglia

Battaglia, evidenziano i colleghi, si era occupato soprattutto di politica regionale e nazionale. Era un appassionato di cinema, passione che gli era valsa un’esperienza tale da consentirgli di seguire con professionalità e competenza Festival regionali e nazionali. Apprezzato per la sottile ironia, da qualche tempo era in pensione. Battaglia lascia la compagna e un figlio ancora giovanissimo. Decine coloro che in queste ore lo stanno ricordando sui social con un pensiero nei confronti della gentilezza e della buona educazione che gli avevano consentito di diventare un volto rassicurante e familiare per gli spettatori del Tgr Piemonte e per i colleghi che si stanno stringendo intorno alla sua famiglia.