È morto Len Goodman, ex giudice di Ballando con le stelle nella versione americana Dopo una carriera di successo come ballerino, Goodman ha prestato il volto a diversi show, dal britannico ‘Strictly Come Dancing’ all’americano ‘Dancing With The Stars’. Nel 2022 si era ritirato dalle scene per “trascorrere più tempo con la sua famiglia” nel Regno Unito.

A cura di Giulia Turco

È morto Len Goodman, ex ballerino britannico e giudice della versione americana di ‘Ballando con le stelle‘, molto conosciuto nel panorama televisivo. Stando a quanto riporta il The Guardian l’uomo, 78 anni, non aveva patologie pregresse ed è morto nel Regno Unito, per cause naturali. Originario di Londra, Goodman ha dedicato la sua vita alla danza e ha prestato il volto a diversi talent show britannici e americani.

Chi era il ballerino britannico Len Goodman

“È con grande tristezza annunciare che Len Goodman è morto serenamente, all'età di 78 anni. Un marito, padre e nonno molto amato che mancherà molto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo conoscevano”, ha fatto sapere il suo agente alla stampa nella giornata di lunedì 24 marzo. Ballerino professionista dall’età di 19 anni, Goodman ha vinto numerosi competizioni importanti, tra le quali i campionati britannici a Blackpool verso la fine degli anni ’20. Aveva aperto una scuola a suo nome, per trasmettere la sua passione a ragazzi talentosi, la Goodman Academy a Dartford, nel Kent.

Da Strictly Come Dancing a Dancing with the Stars negli Usa

Dopo una serie di successi ha deciso di ritirarsi dalla gare ed è entrato a far parte del mondo della tv. Le prime esperienze nei panni di giudice sono arrivate nel 2004, con il programma britannico ‘Strictly Come Dancing‘, la competizione che mette alla prova con i passi di danza diverse personalità dello spettacolo. Dal 2005 è entrato a dar parte del cast di ‘Dancing with the Stars‘, la versione americana di ‘Ballando con le stelle', dove è rimato fino al 2022. A novembre dello scorso anno il ballerino ha annunciato di volersi ritirare dalle scene pubbliche, per “trascorrere più tempo con i miei nipoti e la mia famiglia” nel Regno Unito. È stato sostituito da Shirley Ballas all’interno dello show della BBC.