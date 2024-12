video suggerito

È morto Ennio Zingarelli, aveva 86 anni: è stato il primo amore di Gemma Galgani a Uomini e Donne È morto Ennio Zingarelli, aveva 86 anni. Cavaliere delle prime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne, era stato il primo a coinvolgere Gemma Galgani in una storia d'amore lontano dalle telecamere. I funerali si terranno il 17 dicembre alle ore 15:30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. La dama ha reagito su Instagram con un cuore spezzato e la canzone Sei nell'anima di Gianna Nannini.

È morto Ennio Zingarelli, aveva 86 anni. Cavaliere delle prime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne, era stato il primo a coinvolgere Gemma Galgani in una storia d'amore lontano dalle telecamere. Medico stimato e professore, si era fidanzato ufficialmente con la nota dama, con tanto di anello e promessa di matrimonio, ma la relazione si era poi conclusa proprio per le sue incertezze. I funerali di Ennio Zingarelli si terranno il 17 dicembre alle ore 15:30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. "Serenamente ci ha lasciati il Dott. Ennio Zingarelli. Ne danno l'annuncio i figli, le nuore, il genero, i nipoti e i parenti tutti", recita il necrologio con la specifica delle esequie.

La reazione di Gemma Galgani alla notizia della morte di Ennio

Via social anche la sua ex Gemma lo ha ricordato, condividendo una storia Instagram con l'immagine di un cuore spezzato e in sottofondo le note di Sei nell'anima di Gianna Nannini. Ennio ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne e ha portato via Gemma Galgani dal parterre femminile ben prima della lunga storia d’amore con Giorgio Mainetti, conosciuto nel 2015. Ennio ebbe dei profondi ripensamenti sulla loro relazione, anche perché non riusciva a decidere se firmare o meno le carte per il divorzio dalla prima moglie. Di fronte questi tentennamenti e stanca di aspettare il solito lieto fine che non arrivava, la dama aveva battuto ritirata e aveva ripreso il suo posto in studio, dove ancora oggi si tiene salda alla sua sedia.

Tina e Gianni furono anche invitati al matrimonio

Grandi appassionati della loro storia mediatica, oltre al pubblico che garantì importanti picchi di share alle puntate a loro dedicate, furono gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due furono anche invitati al matrimonio, del tutto insolito a pensare agli attuali rapporti tra Tina e Gemma. Le nozze saltarono e con essere anche la possibilità di vederli nelle vesti di invitati d'onore e inviati per l'occasione.