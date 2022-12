È morto Elio Cipri, padre di Syria: “Quanto amore hai seminato, sei unico papà” All’anagrafe Elio Cipressi, è morto all’età di 74 anni all’ospedale Gemelli di Roma. A dare la notizia la figlia e cantante Syria che ha confdiviso sui social un messaggio di addio: “Non è stato facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti e siamo riusciti a dirci cose speciali”.

A cura di Giulia Turco

È morto Elio Cipri, tra i protagonisti della discografia italiana degli anni Sessanta e padre della cantante Syria. All’anagrafe Elio Cipressi, è morto all’età di 74 anni all’ospedale Gemelli di Roma. A dare la triste notizia la figlia e cantante, con un messaggio d’addio pubblicato sui suoi profili social. Il discografico lascia la moglie Paola e, oltre a Syria, anche il figlio Giorgio.

Il messaggio di addio di Syria al padre

“Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci cose speciali”, ha scritto la cantante nel commovente messaggio social che ha dato la notizia della morte del padre. “Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!”, continua Syria. “Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate ma mattina! Come farò senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo”, conclude a corredo di una foto del papà con in braccio il suo cagnolino. “Riposa in pace anima bella. Quando amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quando amore hai seminato sei unico papà!”. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello della collega e amica Emma Marrone, che ha perso il papà da pochi mesi. “Ti abbraccio sorella”.

Chi era Elio Cipri discografico e padre di Syria

Elio Cipressi è stato un punto di riferimento per numerosi artisti tra gli anni Sessanta e oggi. Ha iniziato la sua carriera come cantant4e, poi ha lavorato come ufficio stampa per RTL. È stato talent scout, promoter televisivo per diversi artisti che ha lanciato nel panorama musicale, da Toto Cutugno, Mango, Amedeo Minghi, Mietta, fino a Zucchero e Nek.