È morto Varinder Singh Ghuman a 42 anni, attore e bodybuilder che collaborava con Arnold Schwarzenegger

Varinder Singh Ghuman è morto a 42 anni ieri: è stato colto da infarto mentre si trovava all’ospedale di Amritsar, nel Punjab, per un intervento muscolare. Attore e bodybuilder conosciuto in tutto il mondo, era stato scelto da Arnold Schwarzenegger come ambassador e promotore dei prodotti del suo marchio in Asia.

È morto Varinder Singh Ghuman, noto bodybuilder indiano che fu scelto da Arnold Schwarzenegger per rappresentare i suoi prodotti in Asia. Era al Fortis Hospital di Amritsar per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico muscolare, ma è stato colto da un infarto improvviso. I medici lo hanno trovato nella sua stanza privo di sensi. Attore e culturista di fama mondiale, aveva 42 anni.

La morte di Varinder Singh Ghuman

Il bodybuilder Varinder Singh Ghuman è morto ieri, giovedì 9 ottobre 2025, all'Ospedale Fortis di Amritsar, nel Punjab. Era stato ricoverato 24 ore prima per sottoporsi a un intervento muscolare. Aveva accusato dei dolori alla spalla e dopo il ricovero, i medici, scrive TimesOfIndia.com, lo avrebbero trovato nella sua stanza privo di sensi: è stato colto da un infarto improvviso durante le cure, che non gli ha lasciato scampo. È morto alle 17:30 del 9 ottobre 2025, si legge, all'età di 42 anni.

La carriera del culturista e attore indiano

Originario di Jalandhar e conosciuto nel mondo del bodybuiling per la sua corporatura, Varinder Singh Ghuman era stato premiato come primo campione vegetariano nel suo settore, poi come Mr. India nel 2009, e si piazzò secondo come Mr. Asia. È apparso in diversi film, in quello punjabi del 2012, Kabaddi Once Again, nel quale ha vestito i panni del protagonista. Poi in Tiger 3 di Salman Khan, del 2023. Fu scelto da Arnold Schwarzenegger come ambassador e promotore dei prodotti del suo marchio in Asia. In un'intervista all'Hindustan Times, aveva raccontato che incontrò l'attore e imprenditore in Spagna, dove partecipava per la gara dell’Arnold Classic Bodybuilding Championship: "Ero tra i primi classificati all’evento e Arnold Schwarzenegger era incantato nel vedere il mio corpo e nel sapere che ero il culturista più alto dell’India".