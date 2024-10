È morta Teri Garr, l’attrice di Frankenstein Junior e Friends aveva 79 anni

video suggerito

Teri Garr, attrice statunitense candidata all'Oscar per la sua interpretazione in Toosie e nota per il ruolo di Inga in Frankenstein Junior, è morta all'età di 79 anni. La notizia arriva da People.com. Nel 2002 l'attrice annunciò di essere affetta da sclerosi multipla, nel 2006 fu colpita da un aneurisma: le sue condizioni di salute la costrinsero a lasciare le scene nel 2011.

La morte di Teri Garr

Teri Garr è morta a Los Angeles oggi, martedì 29 ottobre 2024, fa sapere People.com, circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi familiari. Morta a causa della malattia, la sclerosi multipla, che l'ha colpita a fine anni '90. Iniziò a notare i primi sintomi durante le riprese di One From The Heart e Tootsie, si legge, e nel 2002 la rese pubblica. In un libro di memorie da lei pubblicato, raccontò: "La SM è una malattia subdola. Come alcuni dei miei fidanzati, ha la tendenza a presentarsi nei momenti più imbarazzanti e poi a scomparire del tutto. Ci sono voluti più di 20 anni perché i dottori capissero cosa non andava in me. A volte menzionavano la SM, ma tutti gli esami risultavano negativi. Poi i sintomi svanivano e me ne dimenticavo, in un certo senso".

Il successo prima della diagnosi di sclerosi multipla

Teri Garr, nata a Lakewood nel 1944, esordì come ballerina in alcuni film in coppia con Elvis Presley prima di entrare nel cast de La conversazione di Francid Ford Coppola e di Frankenstein Junior di Mel Brooks nei panni di Inga. Nel 1983 ottenne una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Tootsie. Ha ricoperto il ruolo della madre di Phoebe Buffay nella celebre serie televisiva Friends. Nel 1999 le fu diagnosticata la sclerosi multipla e a seguito di un aneurisma che la colpì nel 2006, si allontanò dalle scene. Nel 2011 smise di recitare. Da allora si impegnò attivamente in diverse associazioni tra cui la National Multiple Sclerosis Society di cui divenne ambasciatrice.