David Letterman intervista Zelensky nella metro di Kiev, la troupe sulla banchina dei treni È virale il video della troupe televisiva di Letterman che, per il suo show Netflix, ha intervistato il premier ucraino in una location insolita. Le due poltrone da salotto sulla banchina della metro di Kiev. Inoltre, è la sua prima intervista ad un Capo di stato in carica.

A cura di Giulia Turco

Un’intervista a dir poco inconsueta, quella di David Letterman al presidente ucraino Zelensky. Il noto conduttore americano ha deciso di incontrare il premier in una stazione della metropolitana di Kiev, perfettamente in funzione. Il video, realizzato da un membro dello staff di Zelensky, ha fatto il giro dei social.

Letterman sceglie una location insolita per incontrare il premier ucraino

Barack Obama, Will Smith, Kim Kardashian, sono solo alcuni dei volti più celebri che hanno accettato di sottoporsi all’intervista di Letterman per il suo show “Non c’è bisogno di presentazioni” che dal 2018 va in onda su Netflix. Tra i nuovi episodi c’è anche il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensk, che il conduttore ha scelto di realizzare in una location piuttosto insolita. L’intero set televisivo con le caratteristiche poltrone da salotto è stato allestito nel tunnel della metropolitana di Kiev, con la troupe posizionata proprio sulla banchina dei treni. La conversazione scorre tranquilla, nonostante nel frattempo sfrecci a pochi centimetri una delle metropolitane colma di passeggeri. Il video, girato da Serhiy Leshchenkom, è stato ripreso e pubblicato su Twitter dal media indipendente bielorusso Netta Tv.

È la prima intervista di Letterman ad un Capo di stato in carica

“Dopo l’annuncio di Netflix non è più un segreto”, ha fatto sapere il membro dello staff di Zelensky, annunciando che l’intervista andrà in onda entro la fine del 2022. Si tratta della prima intervista a Letterman ad un capo di Stato in carica nell’ambito del suo show. In precedenza, ‘My Netx Guest Needs no Introduction’ (questo il titolo originale del format) ha avuto come primo ospite in assoluto Barack Obama, nel 2018. Da allora sono state trasmesse 4 stagioni per un totale di 24 episodi che hanno visto protagonisti per lo più personaggi del mondo dello spettacolo.