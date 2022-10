Daria Bignardi e Flo, la coppia più attesa e necessaria dello spettacolo italiano I “Libri che mi hanno rovinato la vita”, ultimo best-seller di Daria Bignardi, si fanno teatro-canzone grazie all’incontro con la cantautrice Flo.

Ci sono incontri che diventano importanti perché riescono ad accendere scintille. Mondi che sembravano distanti, eppure messi in contatto sono in grado di accendere entusiasmi nuovi. Così i "Libri che mi hanno rovinato la vita", ultimo best-seller di Daria Bignardi, si fanno teatro-canzone grazie all'incontro con la cantautrice Flo.

La scrittrice e conduttrice chiude il tour del libro in questa nuova veste passando per Napoli, nell'ambito del già ricco progetto del Comune "Affabulazione", al Teatro Nest per la rassegna "EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est”, il prossimo 13 ottobre e arrivando al Teatro Carcano di Milano per uno degli ultimi incontri prima di ritornare a una nuova stagione di lavori: "Ho capito parecchie cose (in ritardo, lo so, sono tonta) fondamentali – sul buio, la luce, l’umore, l’ispirazione, scrivere, leggere, soffrire, proteggersi, scegliere" scrive Daria Bignardi ai suoi follower e Flo rilancia, lei che – lo scrivo orgogliosamente da napoletano – è una delle voci più belle che abbiamo da queste parti. Sa cantare e musicare, sa parlare, detiene il senso della misura, accarezza e ti lascia sognare, anche ad occhi aperti. Le premesse: "Io leggerò e soprattutto racconterò i fatti miei, Flo canterà e sentirete che meraviglia", aggiunge la scrittrice e conduttrice sul suo profilo Instagram.

La sensazione è che l'incontro tra Daria Bignardi e Flo fosse qualcosa di già scritto, qualcosa che chi segue quei due mondi da tempo si auspicava. È arrivato il momento, speriamo che se ne accorgano in tanti. Questo è un incontro tra persone colte in grado di parlare a tutti. Quando questo avviene, il nostro umile ruolo è quello di sottolineare i punti dove anche la briciola più piccola di emozione finisce per manifestarsi. E, se possibile, amplificare.