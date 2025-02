video suggerito

Cosa è successo alla stilista Diane von Furstenberg, le foto con il volto tumefatto e un occhio livido dopo una brutta caduta Diane von Furstenberg ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con il volto tumefatto. La designer di moda ha raccontato la sua disavventura. È caduta e ha battuto la fronte.

A cura di Daniela Seclì

Diane von Furstenberg ha pubblicato su Instagram degli scatti allarmanti. La famosa designer di moda è apparsa con il volto tumefatto. In particolare, all'altezza dell'occhio mostra un grosso livido violaceo. La settantottenne ha spiegato di essere stata vittima di una brutta caduta. Ha rassicurato tutti, spiegando che nonostante l'aspetto sia terribile, la situazione è meno grave di quanto possa apparire. Page Six, intanto, ha diffuso ulteriori dettagli sulla dinamica dell'infortunio.

Diane von Furstenberg vittima di una brutta caduta

Diane von Furstenberg ha spiegato il motivo del volto tumefatto. La designer è stata vittima di una brutta caduta: "Dopo essere arrivata a Los Angeles, sono caduta sul pavimento e ho battuto la fronte! Di sicuro non ha un bell'aspetto ma sono grata che non sia successo niente di più serio!". Quindi ha fatto sapere che si sta prendendo cura dell'ematoma "applicando tanto gel all'arnica". E ha concluso: "Sono felice che non sia andata peggio".

La dinamica dell'infortunio della nota designer di moda

Page Six ha contattato Diane von Furstenberg che ha commentato: "Sono fortunata che non sia andata peggio. Ha solo un brutto aspetto, è la vita! Va tutto bene". Insomma, ha affrontato la vicenda con filosofia e ha ridimensionato l'accaduto, assicurando di stare bene. Page Six ha provato ad approfondire i dettagli dell'incidente e una fonte ha fatto sapere al tabloid che la caduta sarebbe avvenuta per strada:

È caduta per strada. Si trovava davanti alla casa di sua figlia. Sta bene. Ha solo delle brutte ferite. È abituata a pubblicare contenuti sui social quotidianamente e affrontare così bene una caduta è parte della sua vita.

Intanto, sotto al post di Diane von Furstenberg continuano a piovere commenti in cui volti noti e ammiratori le stanno augurando una pronta guarigione.