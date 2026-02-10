Cosa c’è nelle chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci che Massimo Giletti ha mostrato in TV

Massimo Giletti, nella puntata de Lo stato delle cose trasmessa lunedì 9 febbraio, ha annunciato: "Vi dirò la mia verità, anzi quella delle carte e dei documenti, sulla questione delle chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, in cui si parlava di me". Il giornalista ha ricostruito la vicenda e i presunti retroscena. Poi, ha letto il contenuto delle chat. Ma andiamo con ordine.

Perché Massimo Giletti ha parlato di Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia

Il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, nei giorni scorsi ha pubblicato le chat presumibilmente intercorse tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci. In questi messaggi spunta anche il nome di Massimo Giletti: "In queste chat si diceva che io appartenessi a una lobby e che fossi omosessuale". Dopo l'articolo de Il Giornale, Sigfrido Ranucci avrebbe contattato Massimo Giletti assicurandogli: "È tutto falso, hanno manipolato le chat, non sono assolutamente quelle che dice il Giornale".

Massimo Giletti ha precisato di non avere dimenticato che in passato Ranucci si è speso per fare chiarezza sulla chiusura del suo programma e lo stesso Giletti ha manifestato vicinanza al collega, quando si è verificato l'attentato: "Ma parliamo di libertà di informazione che tu hai sempre difeso". Quindi ha mostrato il contenuto delle chat.

Il contenuto delle chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia

I messaggi del 17 settembre 2024.

Ranucci a Boccia:

"Ho visto (Tommaso) Cerno all'Aria che tira";

"Quello è un altro del giro";

"Amico di Marco Mancini (un uomo importante dei servizi segreti, precisa Giletti), giro gay";

"Pericolosissimo".

Boccia a Ranucci:

"Come Signorini".

Ranucci a Boccia:

"Sì".

Boccia a Ranucci:

"E il signor B".

Ranucci a Boccia:

"E Giletti".

La reazione di Massimo Giletti: "Una delusione umana profonda"

Massimo Giletti, dunque, è indicato come appartenente a un presunto "giro gay". Il giornalista, dopo avere mostrato le chat, ha dichiarato: "Quindi il giro gay è Mancini, Signorini, Giletti e il Signor B. Forse anche il direttore Tommaso Cerno". Infine, ha espresso la sua delusione, perché ritiene che un giornalista del calibro di Sigfrido Ranucci si sia abbassato a fare gossip: "Sono un po' perplesso, siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è veramente triste. Proprio perché so chi sei e so la tua storia, non riconosco questa libertà di informazione in quello che hai scritto. La libertà di informazione, non è un venticello, non è una battuta, ma è qualcosa di molto più serio. Non è gossip, ma è coraggio. Andare contro chi non vuole la trasparenza. Andare contro i palazzi anche se te la fanno pagare". E ha concluso: