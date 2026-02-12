Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: “Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al Governo”

Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni: “Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto”.

Sigfrido Ranucci si ritrova al centro delle polemiche. Il giornalista sta subendo gli attacchi degli stessi colleghi di Rai3. Massimo Giletti, in una puntata de Lo stato delle cose, ha pubblicato le chat presumibilmente intercorse tra lui e Maria Rosaria Boccia in cui il giornalista parla di una presunta lobby gay.

Ranucci sta ricevendo da più fronti l'accusa di omofobia. In un'intervista, ha rispedito questa insinuazione al mittente, spiegando che i temi di cui si è occupato in passato dimostrano che l'omofobia non fa parte del suo essere: "Accusarmi di omofobia significa non conoscere la mia storia". Ha aggiunto che le persone che lo incontrano nei suoi spettacoli, apprezzano la sua resilienza: "Apprezzano la capacità di resilienza all’interno dell’azienda pubblica, come la Rai, che viene percepita come completamente asservita al governo".

Sigfrido Ranucci commenta la Rai che lo attacca. In un'intervista rilasciata a Repubblica, il giornalista ha parlato di quanto sta accadendo in Rai: "Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un’altra Rai non sarebbe mai accaduto". Il riferimento è a una Rai, apparentemente ormai passata di moda, che tutelava i suoi personaggi e metteva al centro l'interesse pubblico. In effetti, molti ritengono paradossale il fatto che i volti dell'azienda si stiano sbranando tra loro. Massimo Giletti ha parlato di "libertà di informazione" e di "delusione umana" nei confronti di Ranucci e quest'ultimo ha replicato: "Non ti ho accusato di fare parte di una lobby gay, ma di essere amico e al servizio di Marco Mancini”.

Perché Massimo Giletti attacca Sigfrido Ranucci. Quando, nel corso dell'intervista, gli viene chiesto come mai stiano arrivando questi attacchi nei suoi confronti, Ranucci dimostra di avere un'idea molto dettagliata di quanto starebbe accadendo. A suo dire, ci sarebbero "motivazioni diverse":