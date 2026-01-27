Corona replica a Mediaset: “Faccio quello che fate voi da anni, ne ho il diritto”

Dopo il comunicato stampa di Mediaset è arrivata anche la replica di Fabrizio Corona. Pochi minuti dopo che il Biscione lo ha accusato di "monetizzare attraverso l'insulto", l'ex re dei paparazzi ha risposto via Instagram Stories con un messaggio che non lascia spazio a mediazioni. E soprattutto dimostra la volontà di non arretrare di un millimetro. Nel comunicato, Mediaset scriveva "libertà di parola non è libertà di diffamare". Corona replica: "Faccio quello che voi fate da anni".

Il contrattacco senza filtri di Fabrizio Corona

"Faccio quello che voi fate da anni. Racconto, facendo inchiesta, visto che ci sono persone indagate. Il vostro sistema". Con queste parole Corona apre la sua risposta, ribaltando completamente l'accusa di Mediaset. La strategia è chiara: non arretrare di un millimetro, anzi rilanciare. Corona non si limita a difendersi, ma passa all'attacco diretto, accusando Mediaset di fare esattamente ciò di cui è stato accusato lui stesso.

"Posso farlo perché lo conosco da dentro", prosegue Corona, rivendicando la sua legittimità a parlare del "sistema Mediaset". Il passaggio più duro arriva subito dopo, in pieno stile populista, come ci ha ormai abituato: "Svelo alla gente le vostre menzogne dette per guadagnare e manipolare a scopo di potere". Se Pier Silvio Berlusconi lo accusa di "monetizzare attraverso l'insulto", lui risponde che Mediaset mente "per guadagnare e manipolare".

"Ne ho il diritto"

La chiusura è lapidaria: "Lo faccio perché ne ho il diritto, il resto è menzogna". Corona rivendica la sua libertà di espressione, di inchiesta, di racconto. E respinge in blocco tutto ciò che Mediaset ha scritto nel suo comunicato: per lui sono "menzogne". Con questa risposta, Corona dimostra di non avere alcuna intenzione di fermarsi o attenuare i toni. Anzi, l'attacco di Mediaset sembra averlo spinto a radicalizzare ancora di più la sua posizione. Siamo solo all'inizio di una nuova fase di una battaglia che si preannuncia durissima.