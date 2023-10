Christian De Sica contro la compagnia aerea che ha perso i bagagli: “Non viaggiate con questa m…” L’attore ha attaccato una nota compagnia aerea dopo un ritardo di due ore che gli ha fatto perdere i bagagli con abiti di scena e la coincidenza per Barcellona: “Domani non potrò lavorare!”.

Una brutta disavventura per Christian De Sica con una compagnia aerea low-cost molto nota. L'attore, che nelle sue storie Instagram ha apertamente nominato la compagnia aerea, ha avvisato i suoi follower senza mezzi termini di "non viaggiare con questa mer.a" e poi ha spiegato tutto quello che è successo.

Il duro sfogo di Christian De Sica

Un volo che si è trasformato in una vera e propria Odissea per Christian De Sica che era partito da Roma con destinazione Barcellona per motivi di lavoro. Il volo in questione, però, era diretto a Minorca dove avrebbe poi dovuto prendere la coincidenza per la località catalana: "Partito stamattina per Minorca, arrivato la sera e persa la coincidenza a Barcellona per un ritardo di due ore. Arrivato a destinazione persi tutti i bagagli coi vestiti di scena". In conclusione: "Domani non potrò lavorare". Poi l'attacco che non lascia spazio all'immaginazione: "Non viaggiate con questa mer.a!".

Le reazioni

Il gesto dell'attore di condividere su Instagram la sua esperienza di viaggio, nella quale ha sottolineato che si trattava di un viaggio di lavoro, non di svago, ha attivato un meccanismo di solidarietà da parte dei suoi follower. Quello che doveva essere un viaggio di poche ore si è trasformato in un'odissea senza fine con la scoperta sgradita di aver perso la sua valigia. Nessuna reazione ufficiale da parte della compagnia. Questa è una disavventura molto simile che è accaduta anche a un altro grande personaggio del nostro cinema. Parliamo di Ornella Muti: l'attrice nel viaggio da Cagliari a Roma ha perduto la sua valigia piena di abiti sponsorizzati e altri accessori molto importanti. La valigia è stata ritrovata ad Amburgo, purtroppo era completamente vuota. Nel caso di Christian De Sica, questa ultima beffa è stata comunque evitata.