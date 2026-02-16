Chris Hemsworth confessa: “Ho rubato le armi da tutti i miei film”

Chris Hemsworth svela il suo “bottino di guerra” dai set cinematografici: ascia, martelli e l’iconica Stormbreaker. Ma c’è un oggetto che non è riuscito a portarsi a casa.

Chris Hemsworth ha confessato un "vizietto" sul red carpet dell'ultimo film, Crime 101. Di fronte ai giornalisti riuniti per la première statunitense del film, la star australiana ha rivelato quale sia il suo "hobby" preferito quando lascia un set cinematografico: portarsi via gli oggetti di scena più interessanti.

Il bottino accumulato negli anni

"Diciamo che, in modo più o meno discreto, ho accumulato parecchie armi", ha raccontato Hemsworth, 42 anni. L'elenco è lungo e variegato: "Ho fatto Snow White and the Huntsman e mi sono preso l'ascia. Con Thor, ho portato via diversi martelli e poi Stormbreaker. Volevo rubare anche la Camaro del '69 (dal film in questione, Crime 101,ndr) , ma il volante è dalla parte sbagliata se la porto in Australia."

Quindi, Hemsworth conferma che durante la sua lunga collaborazione con il Marvel Cinematic Universe è riuscito a prendersi numerosi armi, tra le quali l'ascia da battaglia Stormbreker, che ha brandito nel 2018 in Avengers: Infinity War.

La Camaro che non è riuscito a "rubare"

La Chevrolet Camaro del 1969 che Hemsworth guida in Crime 101 rappresenta invece il rimpianto della sua collezione clandestina. Nel thriller diretto da Matthew Saville, l'attore interpreta un ladro di gioielli specializzato in colpi lungo la Interstate 101 di Los Angeles. La trama ruota attorno al suo personaggio che pianifica il colpo della vita, incrociando il destino di un'agente assicurativa in crisi, interpretata da Halle Berry, mentre un detective tenace, Mark Ruffalo, gli dà la caccia. Quell'auto proprio non è riuscito a portarla via.

Crime 101 – La strada del crimine, nei cinema attualmente anche in Italia, è un film diretto da Bart Layton. È basato sull'omonimo racconto di Don Winslow, geniale penna del thriller e della crime fiction. Il cast tiene alte le aspettative: oltre a Chris Hemsworth ci sono Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry.