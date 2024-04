video suggerito

Chiara Ferragni in crisi: “Cerca soci, ha bisogno di sei milioni di euro” Le ammissioni di colpa e le scuse pubbliche non sono bastate a mitigare le difficoltà dell’influencer che adesso ha bisogno di capitali e di nuovi soci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

887 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso del pandoro Balocco avrebbe definitivamente compromesso l'immagine di Chiara Ferragni. Una crisi che non avrebbe precedenti nella giovane storia imprenditoriale della ex ‘blonde salad' soprattutto in relazione ai contraccolpi economici (ieri è stata annunciata una class action per il caso Balocco), per la quale sono stati mobilitati fior di consulenti a tutela del suo impero. Nella giornata di oggi, leggiamo sul Messaggero, di un rafforzamento patrimoniale della Fenice srl, la società che di fatto si occupa di tutto quello che è a marchio Chiara Ferragni. Nei giorni scorsi, Fedez a Gurulandia aveva detto chiaramente che il caso Balocco è stato fatto scoppiare per colpire il mercato degli influencer. Stando a questi dati, pare che l'obiettivo sia stato centrato.

Danni irreversibili all'immagine di Chiara Ferragni

Il mondo di Chiara Ferragni è attualmente in un vortice. Le ammissioni di colpa e le scuse pubbliche non sono bastate a mitigare le difficoltà dell'influencer, aggravate anche dalla fine del suo matrimonio con Fedez. Inoltre, l'indagine per truffa aggravata ha avuto come ripercussione diretta la rescissione contrattuale con Safilo e l'esclusione di Chiara Ferragni dalla campagna della Coca-Cola. Danni irreversibili uniti a un'attività drasticamente diminuita sui social, dove anche qui Chiara Ferragni fa registrare un calo di sponsorizzate.

La nuova strategia: servono 6 milioni di euro

Per questo, la nuova strategia sarebbe quella di inserire capitali freschi e quindi nuovi soci. I consulenti cercano tra i 5 e i 6 milioni di euro. Tra i potenziali nuovi investitori potrebbero figurare figure di spicco del settore della moda e del business. L'ingresso di nuovi soci però significherebbe nuovi voci a bilancio e, soprattutto, in capitolo. Tradotto: ancora meno potere reale per Chiara Ferragni che si trova in un momento personale e professionale sempre più delicato. Se riuscirà a uscirne indenne, lo dirà solo il tempo.