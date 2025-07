Chi è Federico Monzino, l’imprenditore che ha inviato gli audio di Martina Ceretti e Raoul Bova a Fabrizio Corona

Federico Monzino, 29 anni, imprenditore originario di Milano, è il ragazzo coinvolto nella vicenda Raoul Bova-Martina Ceretti. Ha inviato lui audio e messaggi presi dalla chat della modella a Fabrizio Corona, che raccontano di una presunta relazione tra il noto attore di Don Matteo e la ragazza. Al momento il suo cellulare è sotto sequestro ma non è indagato, è stato solo ascoltato come persona informata dei fatti.

Federico Monzino, 29 anni, imprenditore originario di Milano, è il ragazzo coinvolto nella vicenda Raoul Bova-Martina Ceretti. Sarebbe stato lui a mandare a Fabrizio Corona il materiale che racconterebbe di una relazione tra il noto attore e la modella 23enne. Al momento non è indagato ma, stando a quanto ha raccontato l'avvocato a Fanpage.it, gli sarebbe stato sequestrato il telefono e sarebbe stato sentito come persona informata sui fatti. La modella si è allontanata dai social e l'imprenditore starebbe cercando di mettersi in contatto con lei.

Chi è Federico Monzino, imprenditore milanese

Federico Monzino ha 29 anni ed è un imprenditore milanese, erede della famiglia fondatrice della catena di supermercati Standa e legata anche al Centro Cardiologico Monzino, stando a quanto racconta il Corriere della sera. Oltre a questo, come si legge sui suoi social, fa parte del consiglio di amministrazione del Cranchi Yacht, che si occupa di produzione di imbarcazioni di lusso da oltre un secolo. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 900mila followers, racconta la sua vita di tutti i giorni tra macchine di lusso, yacht e viaggi.

Federico Monzino persona informata dei fatti nel caso Bova-Ceretti

Federico Monzino è coinvolto nel recente caso Raoul Bova- Martina Ceretti. Come lui stesso ha ammesso, insieme alla modella, ha mandato a Fabrizio Corona audio e messaggi che testimonierebbero una relazione tra la ragazza e il noto attore: "Io e Martina abbiamo contattato Corona insieme, perché lei voleva diventare famosa”. Al momento il 29enne non è indagato ma, come ha raccontato il suo avvocato a Fanpage.it, gli sarebbe stato sequestrato il telefono e sarebbe stato sentito come persona informata sui fatti. Monzino ha anche spiegato al Corriere della Sera di essere stato "autorizzato esplicitamente" da Ceretti a divulgare messaggi e audio. Lei però si sarebbe pentita e gli avrebbe chiesto di annullare tutto. Tra Ceretti e Monzino un rapporto che sarebbe "qualcosina in più" dell'amicizia.