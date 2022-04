Chi è Cloe D’Arcangelo, l’amica di Estefania in studio all’Isola Dei Famosi Cloe D’Arcangelo presente in tutte le serate in studio dell’Isola dei Famosi ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo sguardo magnetico: chi è il suo fidanzato e cosa fa nella vita l’amica della naufraga Estefania Bernal.

A cura di Gaia Martino

Cloe D'Arcangelo è l'amica di Estefania Bernal, naufraga dell'Isola dei Famosi, presente in tutte le puntate del reality. Inquadrata spesso nel corso degli appuntamenti in diretta su Canale 5, il suo sguardo magnetico ha destato curiosità tra il pubblico. La modella milanese si trova in studio perché è una cara amica della spagnola concorrente in Honduras come dimostrano anche le fotografie scattate insieme e pubblicate su Instagram. Laureata in Psicologia, fa parte dell'agenzia di moda di Paola Benegas, la stessa agente che segue Estefania, ed è felicemente fidanzata.

Chi è Cloe D'Arcangelo, modella e influencer, ospite in studio a l'Isola dei famosi 2022

Cloe D’Arcangelo

Nata e cresciuta a Milano, Cloe D'Arcangelo ha il papà romano e la mamma abruzzese. Sarebbe nata il 7 giugno come dimostrano alcuni commenti di auguri ad un post pubblicato in quel giorno, ma non è nota la sua data di nascita che potrebbe essere poco prima del 1998: in quell'anno aveva pochi anni di vita, stando all'immagine pubblicata.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico, aveva intrapreso gli studi nel campo della Medicina, si era iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano ma dopo tre anni capì che non era quella la sua strada. Così si iscrisse a Psicologia e nel luglio 2021 si è laureata. Il suo esordio nel settore della moda è partito grazie ad un'inquadratura durante una trasmissione televisiva, come da lei stesso raccontato in un'intervista per VPocket Magazine nel 2019, e così è stata notata dall'agenzia di Paola Benegas, la stessa agente che segue famose modelle e influencer, tra queste anche la sua amica Estefania Bernal. La sua passione è la boxe mentre custodisce un sogno nel cassetto, quello di diventare attrice per una serie tv. Seguita da oltre 71 mila utenti su Instagram, Cloe pubblica molti scatti di sé, insieme alle sue amiche e al suo fidanzato.

La vita privata di Cloe D'Arcangelo, la modella è fidanzata con Carlo Bosi

Nel 2019 Cloe D'Arcangelo raccontava di aver avuto una sola storia d'amore durata 7 anni ma nell'intervista si definiva single. Oggi è fidanzata con Carlo Bosi, e potrebbe essere proprio lui l'uomo di cui parlava allora: le foto pubbliche sul profilo di Facebook di lui li ritraggono insieme nel 2013. Potrebbe essere lui l'unico amore della sua vita con cui, per un periodo, potrebbe aver litigato. Ad ogni modo oggi Cloe è perdutamente innamorata del suo fidanzato, in uno dei post pubblicati su Instagram parla di lui come ‘l'unico che la manda fuori di testa‘.