"Che fai, te ne vai?", che cosa si sono detti Antonio Conte e Peppe Iodice alla festa Scudetto del Napoli Le telecamere hanno inquadrato il labiale della domanda che Peppe Iodice ha rivolto ad Antonio Conte, e la risposta è quella che tutti vorrebbero sapere al momento. Il comico napoletano, che sarà il protagonista di una "Festa Scudetto" il 4 giugno all'Arena Flegrea, ha svelato tutto.

"Che fai, te ne vai?" oppure "Che fai, rimani?". Delle due l'una, ma la domanda che Peppe Iodice ha rivolto ad Antonio Conte durante la festa Scudetto del Napoli, casualmente immortalata dalle telecamere di Dazn, era in riferimento alla notizia più dibattuta al momento: la permanenza del mister che ha portato il quarto scudetto all'ombra del Vesuvio.

Che cosa ha detto davvero Peppe Iodice ad Antonio Conte

Tutti hanno notato quel momento che è diventato infatti virale sui social network. Lo stesso Peppe Iodice ha raccontato in un video che da ore riceve messaggi dai fan, ma anche richieste dai giornalisti per rivelare cosa si sono detti in quello scambio, quale sia stata la sua domanda e, soprattutto, che risposta ha dato Antonio Conte. Come nel suo stile, Peppe Iodice ha rivelato: "Gli ho chiesto: che fai dimane?". Tradotto in napoletano: che fai, domani. La battuta è chiara: dimane, in napoletano si pronuncia appunto rimani. Il comico napoletano ha confermato quindi il fatto di avergli rivolto proprio la domanda delle domande, ma non ha rivelato la risposta: "Mi ha detto: vediamo come mi sveglio domani, voglio vedere pure mia moglie che fa, poi ci penso e nel caso ci organizziamo". Poi ha scherzato: "Se volete scrivere qualcosa scrivete: dipende da come mi sveglio". Al momento, le possibilità che Antonio Conte resti a Napoli – secondo i bookmaker – è valutata 2.5 volte la posta (circa il 40% sul calcolo delle probabilità).

Una grande festa all'Arena Flegrea

Peppe Iodice sarà il protagonista di una grande festa all'Arena Flegrea il prossimo 4 giugno. Sarà una festa a prezzi popolari nella quale parteciperanno protagonisti della scena dello spettacolo e della cultura che tifano per il Napoli: "Vestitevi d'azzurro," ha annunciato il comico, "portate le bandiere, cantiamo fino a perdere la voce NAPOLI CAMPIONE. FACCIAMO IL PEPPY NIGHT CAMPIONE D'ITALIA". Si tratta di uno spettacolo di tifosi per i tifosi.