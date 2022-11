“Charlene di Monaco racconterà la verità sul suo matrimonio in un libro” Charlene di Monaco sarebbe pronta per scrivere un libro che racconti la sua storia da principessa. Questo quanto rivelato dall’esperto di famiglie reali, Thomas Pernette.

A cura di Ilaria Costabile

Le vite dei reali hanno sempre destato non poca curiosità, avvolte dal mistero e da segreti inconfessabili, non è raro che tutto ciò che accade nelle sontuose dimore delle più grande casate reali, scateni un certo fermento, ed è per questo che la notizia secondo cui anche Charlene di Monaco sia intenzionata a scrivere la sua biografia, ha generato un po' di subbuglio.

Le indiscrezioni dell'esperto di famiglie reali

A rivelarlo, in una intervista alla testata Gala, è stato Thomas Pernette, esperto di famiglie reali, autore di Altesses en détresse, secondo cui la principessa di Monaco starebbe valutando l'idea di scrivere un libro che racconti la sua storia, proprio come ha fatto il principe Harry, la cui attesissima autobiografia arriverà il prossimo gennaio. Un libro, quello che potrebbe scrivere la ex atleta, che potrebbe far emergere dettagli sulla sua vita nel Principato, svelando cosa si nascondeva dietro il volto della "principessa triste", come più volte è stata apostrofata in questi anni di matrimonio con il Principe Alberto, in cui è stata accusata di essere fredda e distaccata nei confronti della sua famiglia e sempre scontenta sebbene la sua vita a Palazzo le regalasse solo soddisfazioni.

La biografia di Charlene di Monaco

Un'autobiografia che potrebbe svelare segreti oppure mettere a tacere tutto il vociare che negli anni è diventato sempre più fitto e che voleva la coppia di Alberto e Charlene sull'orlo di una crisi, vicina al divorzio definitivo, insieme solo grazie ad un milionario contratto per salvare le apparenze. Secondo Pernette, "se la Principessa è pronta, anche il mondo lo è" per leggere, finalmente, le memorie di una principessa che ha sempre patito la distanza dal suo Paese d'origine e dalla sua famiglia, e a questo proposito l'esperto aggiunge: "Penso che il Principe Alberto sia un marito amorevole e sicuramente ha sofferto vedendo afflitta sua moglie". Non resta che scoprire se, quindi, arriverà anche questo imperdibile memoir o è ancora presto per parlarne.