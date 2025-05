Barbara Bouchet: “Ho rifiutato film troppo spinti per me. Le mie commedie si fermavano al bagno in vasca”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Barbara Bouchet è stata ospite della trasmissione del sabato pomeriggio di Rai2, Storie di Donne al Bivio, condotta da Monica Setta. L'attrice, che è stata un'icona della cosiddetta commedia sexy, ha raccontato di aver anche rifiutato dei ruoli nella sua carriera non ritenendoli adatti al suo modo di fare. Corteggiatissima, tra le donne più avvenenti e belle della sua generazione, ha avuto anche delle liaison con attori internazionali, prima di incontrare l'uomo che è diventato suo marito.

I ruoli rifiutati perché "troppo spinti"

Nel periodo più prolifico della sua carriera, tra gli Anni Settanta e Ottanta, Barbara Bouchet non ha avuto timore di rinunciare ad alcuni ruoli che le hanno offerto e nei quali non si sentiva a suo agio, come racconta alla padrona di casa dicendo: "Nel 1975 rifiutai Histoire d'O, che poi fece Corinne Clery, perché era un film troppo spinto per me". Disse di no perfino ad uno dei registi più in voga in Italia in quegli anni, autore di commedie di un certo tipo e infatti l'attrice rivela: "Nel 1983 rifiutai anche La chiave di Tinto Brass, che poi fece Stefania Sandrelli. Le mie commedie sexy si fermavano al bagno nella vasca, non sono mai andata oltre". L'attrice, infatti, racconta di aver sempre scelto secondo l'istinto di quel momento, preoccupandosi di poter interpretare un personaggio nelle modalità che lei stessa riteneva più opportune.

Gli amori con Steve McQueen e

Bellissima e molto corteggiata, in gioventù, all'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha avuto anche delle liaison con grandi nomi del cinema, come con Steve McQueen: "Ci fu una storia, ma mi aveva confinato ai fornelli. Baci, amore e poi dovevo cucinare per lui e i suoi amici". Ma anche Warren Beatty, storico produttore cinematografico americano: "Lo ammanettai per gioco a una festa. Era bellissimo ma non gli bastava una donna sola" ha raccontato l'attrice, ricordando quegli anni, prima di incontrare Luigi Borghese, suo marito e padre dei suoi figli.