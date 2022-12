Anna Lou Castoldi e gli auguri per i 50 di Morgan: “Sono grata per tutto ciò che mi hai trasmesso” Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan, in occasione dei 50 anni del padre ha voluto scrivergli una lettera per ringraziarlo di tutto quello che gli ha trasmesso.

A cura di Ilaria Costabile

In occasione dei cinquant'anni di Morgan, sua figlia Anna Lou ha voluto dedicargli un pensiero che ha trascritto sulle pagine di Rolling Stone. Una vera e propria lettera a cuore aperto, in cui ringrazia suo padre per tutto ciò che da lui ha imparato, le passioni che gli ha trasmesso.

Le parole di Anna Lou Castoldi

Un rapporto, quello tra Morgan e la figlia Anna Lou, che non è mai stato sbandierato, ma vissuto con grande riservatezza, anche per questo il fatto che la 21enne abbia voluto esporsi e non solo attraverso i social, è piuttosto significativo. Una lettera che è anche un omaggio nei confronti di un artista controverso come è sempre stato il cantautore e musicista milanese, sulle pagine di Rolling Stone infatti si legge:

Mio papà è Marco Castoldi, ma in tanti lo conoscono soltanto come Morgan, il suo nome di scena. E lui è una persona assurda e unica. Non un personaggio, una persona. È assurda perché ha fatto della sua vita una forma d’arte. Ed è unica perché non solo ci è riuscito, ma l’ha resa un capolavoro. Oggi, per i suoi 50 anni, vorrei ringraziarlo. A mio modo, naturalmente. Innanzitutto per avermi dato l’opportunità di conoscere questo pianeta incredibile con uno sguardo originale. Avendo lui come papà ho avuta ben chiara fin da subito l’importanza vitale dell’arte, che sperimentavamo ogni giorno insieme nelle sue svariate forme, dal gioco più libero senza regole alla serietà dell’ascolto di un brano di Bach. Ma anche invertendo le cose: giocando seriamente e seriamente giocando.

La 21enne scrive ancora: "Sono grata di tutto ciò che mi ha trasmesso e che mi ha portata ad avere una visione del mondo cosi aperta, curiosa e spontanea". Anna Lou ricorda alcuni momenti vissuti insieme, ricorda gli attimi che gli hanno permesso di scoprire sempre più sfaccettature di sé stessa, ringraziandolo per i continui stimoli, per "la sensibilità, la fantasia, l'amore e l'arte" che ha sviluppato grazie al suo supporto. Anna Lou ricorda i brani registrati insieme e dedicategli dal papà, a cui si rivolge chiudendo così la lettera: "Auguri Marco, il mio papà, sei sempre il più punk e io ti amo per questo!"