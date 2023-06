Angelina Mango al Pride Milano 2023: “Ho tante paure, ma i miei genitori mi hanno insegnato l’amore” Il discorso di Angelina Mango al Pride Milano 2023 ieri, sabato 24 giugno. Prima di esibirsi la cantante ed ex allieva di Amici ha letto un lungo messaggio: “La prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è stato l’amore, molti non hanno questa fortuna”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, sabato 24 giugno 2023, si è tenuto il Pride Milano 2023: da Piazza della Repubblica fino all'Arco della Pace migliaia di persone hanno sfilato dando vita a un colorato e vivace Pride 2023. Sul palco, tra gli artisti che hanno partecipato e che si sono esibiti, anche Angelina Mango, la figlia di Pino Mango, l'artista morto nel 2014. La protagoniste dell'ultima edizione di Amici, prima di cantare, ha fatto un lungo discorso ai presenti: "Vi prometto che mi impegnerò ogni giorno per convincere la gente ad avere paura del buio, tanto chi ama è luminoso".

Il discorso di Angelina Mango al Milano Pride

Angelina Mango al Milano Pride 2023, prima di esibirsi, ha letto da un piccolo foglio un discorso conclusosi con migliaia di applausi. "Ho paura del buio, dei fantasmi, dei mostri, degli insetti, delle isole, degli aerei, delle moto. Ho paura dei crostacei, dei ladri, degli squali, dell'ansia, dell'insonnia, degli attacchi di panico. Ho paura di un sacco di cose, ma non ho paura di amare. E ognuno di noi dovrebbe avere la fortuna di non avere paura di amare". La cantante ha proseguito il lungo messaggio raccontando il primo insegnamento datogli dai genitori: "La prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è stato l'amore, le scelte mosse dell'amore, i gesti mossi dall'amore. Crescendo ho capito che ci vuole anche coraggio ad amare, perché l'amore fa male. Così mi sono imposta di non avere mai paura, di avere coraggio. Questo ho potuto farlo perché sono libera, sono fortunata. Conosco la strada e ho una macchina per attraversarla. Mentre milioni di persone ancora oggi non hanno questa fortuna. È paradossale, ma l'amore a molte persone costa e questo a me fa paura". Infine, ha concluso: