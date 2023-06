Pride Milano 2023, al via il corteo con migliaia di persone: in prima fila le famiglie arcobaleno A Milano sono le ore del Pride 2023: migliaia e migliaia di persone stanno sfilando per le vie della città. Non mancando associazioni Lgbt e i rappresentati politici.

A cura di Giorgia Venturini

Migliaia e migliaia di persone stanno sfilando per le vie di Milano dando vita a un colorato e vivace Pride 2023. Nel corteo non mancano rappresentati delle istituzioni e artisti, così come i carri partiti da piazza della Repubblica verso le 16 ricoperti da bandiere arcobaleno e in movimento a ritmo di musica. Tanti gli slogan, uno tra tutti: "Dacci pure del noi" che si legge in grande sulla fiancata di uno dei trenta carri. Tanti anche gli eventi che si succederanno fino a questa sera. Attesi sul palco gli artisti Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, Coma Cose, Ariete e Angelina Mango.

I rappresentati dell'associazione Famiglie Arcobaleno sfilando ribadendo con striscioni e a voce che "l‘amore non si annulla in Tribunale" facendo riferimento alle ultime sentenze in Italia che hanno annullato l'atto di nascita ai bambini con due papà. O meglio la parte dalla certificazione che non riguardava il papà biologico. Questo è accaduto a Milano poche ore fa il Pride. Nello stesso Tribunale però il giudice aveva deciso contro la richiesta della Procura che aveva chiesto l'annullamento delle trascrizioni che riguardano i figli di tre coppie omogenitoriali femminili.

I rappresentati della politica in sfilata

A sfilare in prima linea ci sono anche rappresentanti dei partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa e Sinistra italiana. Atteso alle 17 il discorso della segretaria del Pd Elly Schlein che partecipa al corteo. A Fanpage.it il consigliere regionale dell'opposizione Pierfrancesco Majorino ha precisato: "Regione Lombardia non ha dato il patrocinio, penso che la destra abbia sbagliato a non vedere questa piazza. Non esistono diritti di serie a e diritti di serie b, così come non esistono famiglie e bambini di serie a e di serie b".

La segretaria del Pd precisa invece: "Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia ma anche in tutta Europa". E ancora: "Vedere piazze così partecipate al Pride ci dà speranza e orgoglio. Ci spinge a continuare ad andare avanti. Il Pd sarà in tutti i luoghi dove si difendono i diritti e si chiede una legge contro l'odio".

Sul Pride è intervenuto anche il deputato del Pd Alessandro Zan: "Questa è una manifestazione anche di resistenza, per far rispettare l’art 3 della cosituzione, la repubblica dovrebbe rimuovere gli ostacoli che impediscono di applicarlo, ma purtroppo questa repubblica è guidata da Giorgia Meloni e non lo sta facendo".

Gli artisti presenti al Pride 2023

Tra gli artisti presenti alla manifestazione anche la cantante Malika Ayane: "Non partecipare a manifestazioni come questa, essere socialmente passivi, è una forma di complicità alle ingiustizie, come quella che ha colpito recentemente le famiglie di Padova". E ancora la cantante Ariete: "Sono qua oggi perché l’amore è un diritto, in tutte le sue forme. Spero che le nuove generazioni, come la mia, portino avanti le battaglie per i diritti di tutti".