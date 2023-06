Il Tribunale di Milano annulla la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di una coppia Lgbt Il Tribunale di Milano ha stralciato la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino con due papà, o meglio la parte che riguardava il padre non biologico. Un altro giudice invece ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita con due mamme.

Foto di repertorio

A Milano è stata annullata la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino figlio di una coppia omogenitoriale maschile, nato all'estero con maternità surrogata. O meglio, il Tribunale civile di Milano non ha riconosciuto la parte dell'atto di nascita che indicava sia il padre biologico che l'altro papà. La decisione è stata presa dopo le direttive adottate dal governo di Giorgia Meloni: la Procura aveva così chiesto di annullare, sulla base della sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, le registrazioni all'anagrafe del Comune di Milano dei figli di alcune coppie legbt.

Tutt'altra storia invece la decisione di altri giudici del Tribunale di Milano: un giudice invece ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita con due mamme. L'associazione Famiglie Arcobaleno ha precisato che "non si cancella un genitore come fosse un errore o un vizio di forma, con una semplice rettifica". "È una notizia importantissima che ci ridà fiducia dopo i fatti di Padova" afferma Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno.

E poi l'associazione tiene a precisare: "Serve un'azione di stato a tutela del supremo interesse del minore, un'azione più stringente e di garanzia che interviene sullo stato di figli e figlie. Il Tribunale di Milano con queste sentenze traccia una strada importante che ci auguriamo possa essere percorsa e seguita anche dal Tribunale di Padova. Purtroppo lo stesso non è avvenuto per il caso di trascrizione di atto di nascita con due papà, ai quali viene indicata la strada dell’adozione in casi particolari, che tuttavia non assicura tutele equivalenti".

La presidentessa Crocini infine aggiunge: "Siamo sempre costretti a difenderci nelle sedi giudiziarie per farci riconoscere quanto dovrebbe essere riconosciuto ai nostri figli e alle nostre figlie da una legge nazionale. Ma siamo certə, e queste sentenze lo confermano, di essere sulla strada giusta".

La sentenza della CEDU europea e il commento di Fratelli d'Italia

A piombare come un macigno su queste vicende arriva anche l'ultima sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia presentati da coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati con maternità surrogata."Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione e non l'avevano utilizzata", hanno osservato i giudici di Strasburgo.

Plauditi dal vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio Augusta Montaruli: "La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ribadisce la legittimità dell'Italia a rifiutare la trascrizione del rapporto di filiazione riconosciuto all'estero a causa dell'accesso a una pratica vietata nella nostra nazione", le sue parole a sostegno della neo proposta di legge che dichiara reato universale la gravidanza per altri. "Le motivazioni ricalcano quanto il governo Meloni sta ripetendo da mesi, sia sulla legittimità del divieto di utero in affitto, sia nella illegittimità dei registri delle coppie cd omogenitoriali".

La Procura di Padova non riconosce 33 bambini

Un durissimo scontro sui diritti che si consuma in tutta Italia e in particolare a Padova, dove la Procura ha recentemente deciso di impugnare 33 atti di nascita di bimbi arcobaleno nati all'estero da due mamme. "Va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione, secondo cui può essere registrato come genitore quello biologico, un atto di nascita con due mamme", il verdetto dei pm veneti. "La seconda mamma, per la legge, non esiste". "Un atto di ferocia nei confronti di quelle famiglie e dei bambini a cui viene negato un genitore, orfani per legge", il commento del Partito Democratico, attraverso la senatrice Cecilia D'Elia. "La restaurazione della cosiddetta famiglia naturale in nome dell'ideologia mette in discussione legami vivi e reali".