Andrea Piazzolla in difficoltà economica: "Da quando è morta Gina Lollobrigida non ha soldi per sé e per i figli" Andrea Piazzolla sta affrontando un nuovo processo per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento al figlio primogenito. Il fratello Luca lo difende.

A cura di Daniela Seclì

Dopo il processo legato a Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla sta affrontando una nuova vicenda legale per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio primogenito. A ricostruire la vicenda è Francesco Vicario su Gente. Il settimanale riporta anche le dichiarazioni del fratello di Piazzolla, Luca, secondo il quale l'ex factotum di Gina Lollobrigida non avrebbe i soldi per provvedere ai suoi figli, né a se stesso.

Andrea Piazzolla non pagherebbe l'assegno di mantenimento al primogenito

Secondo quanto riporta il settimanale Gente, Luca Piazzolla avrebbe assicurato ai giudici: "Andrea Piazzolla, mio fratello, ha tante difficoltà economiche. Purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i processi che lo hanno legato alla signora Gina Lollobrigida, dalla quale non ha mai preso un soldo". Il primogenito di Andrea Piazzolla oggi ha 15 anni e vive con la madre Sara Urriera, la donna con cui Piazzolla ha avuto una relazione poco prima di iniziare la sua collaborazione con Gina Lollobrigida.

Le difficoltà economiche dell'ex factotum di Gina Lollobrigida

Luca Piazzolla, secondo Gente, avrebbe anche spiegato ai giudici che lui e il fratello hanno provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico relativo a Gina Lollobrigida – che ha portato a una condanna a tre anni, sentenza contro cui l'uomo è ricorso in appello – hanno trovato solo ostacoli sul loro percorso. L'uomo avrebbe aggiunto che l'attrice si occupava di tutto e, ora che non c'è più, il fratello avrebbe difficoltà a mantenersi:

Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida ed è lei che si è occupata di tutto, fin dal 2009. Da quando è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. All'eredità della Lollobrigida ha rinunciato e non ha mai voluto soldi per le interviste fatte in tv. Poco tempo fa è stato in Sud America, ospite di un amico. Non so come abbia pagato il biglietto aereo.

Secondo il settimanale Gente, il viaggio sarebbe giustificato dal tentativo di cercare lavoro altrove, dato che in Italia tutte le porte sembrano essersi chiuse. Luca Piazzolla ha anche rimarcato che il fratello non ha la disponibilità economica per provvedere a entrambi i figli. Della piccola Gina, che oggi ha 3 anni, se ne starebbe occupando la madre.