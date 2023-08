Andrea Foriglio è il più bello d’Italia 2023: il titolo vinto dopo Uomini e Donne Andrea Foriglio ha conquistato il titolo di “più bello d’Italia 2023”. Con un post su Instagram ha raccontato l’evolversi della sua esperienza: “Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni, è nato tutto per uno strano destino. Alla fine poi quando ci son dentro partecipo per vincere, come ho sempre fatto”.

A cura di Gaia Martino

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha vinto il titolo di "Il più bello d'Italia 2023". Ad Alassio, sabato 19 e domenica 20 agosto, si è tenuta la finale del concorso inventato da Silvio Fasano nel 1979 che ha visto il volto televisivo con la fascia del vincitore. "Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino, continuato per scherzo, per divertimento ma alla fine poi quando ci son dentro partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. È un’attitudine".

Le parole di Andrea Foriglio dopo il titolo

Con un post condiviso su Instagram Andrea Foriglio ha raccontato della sua esperienza nel concorso di bellezza che lo ha premiato lo scorso weekend. L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne ha vinto all’unanimità, con la giuria tutta compatta: è lui il titolare della fascia che rappresenterà il celebre titolo per i prossimi 12 mesi. "Le cose belle, se volete che accadano, tenetevele per voi. Probabilmente i miei genitori quando vedranno questo post, rimarranno stupiti, come è successo altre volte, ma ormai mi conoscono. Si, perché nemmeno loro sapevano nulla. L’ho tenuto per me, fino alla fine, con tutti": così ha cominciato il lungo messaggio social l'ex corteggiatore che ha mantenuto il segreto per tutta la durata delle selezioni. Si presentò per caso ai casting sotto consiglio di un conoscente, "Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni; mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre, fino alla fine dei miei giorni, per me sono sacre, fanno parte della vita che mi sono scelto, che mi sono costruito da zero. Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA. Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è TUTTO, la mia vita. Il resto è gioco". Dopo averci pensato a lungo decise di accettare con il solo desiderio di divertirsi. Alla fine la giuria ha premiato proprio lui. Così ha concluso: