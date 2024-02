Alba Parietti dopo 32 anni non sarà a Sanremo: “Resto vicina con il cuore” Alba Parietti, volto di Sanremo sul palco e in platea, annuncia la sua assenza dopo oltre 30 anni: “Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, ma quest’anno non ci sarò”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alba Parietti è stata una presenza costante del Festival di Sanremo negli ultimi decenni. La conduttrice e opinionista, oltre che sul palco dell'Ariston, è diventata negli anni una figura di riferimento di questo evento per la sua presenza in platea all'Ariston, spesso nelle prime file. Quest'anno, però, Parietti non ci sarà.

L'annuncio di Alba Parietti: "Non sarò a Sanremo"

È stata lei stessa a darne notizia via social, pubblicando alcune foto che raccontano la storia del suo rapporto con il Festival di Sanremo, annunciando la sua assenza in questa edizione: "32 anni fa con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carluci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa. Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità , commentatrice , opinionista sempre presente. Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita , delle mie emozioni della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo". Quindi gli auguri ad Amadeus e alla Rai:

In bocca al lupo ad Amadeus a Rai1 vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo.

La storia di Alba Parietti al Festival

La storia di Alba Parietti e il Festival di Sanremo ha, appunto, radici lontane. Presentò il Festival nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. L'anno successivo Baudo la volle alla conduzione del Dopofestival, in cui sarà protagonista di vivaci battibecchi a distanza con Lorella Cuccarini, che quell'anno presentava il Festival con Baudo. Cosa che Parietti ha ricordato così:

Si creò una sorta di dualismo. Ce la giocammo in modo un po' strano, perché non ebbi mai la possibilità di salire all'Ariston. Alla fine, questa sorta di antagonismo generò curiosità. Sta di fatto che il DopoFestival fu un successo. Alla fine nei momenti difficili io riesco a dare sempre il meglio di me.