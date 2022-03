Amici 2022, inizia il serale: squadre, giudici e ospiti della prima puntata

Dopo il successo della passata edizione, è riconfermata la squadra di giudici formata da Stefano De Martino, primo nome ad essere svelato dalle anticipazioni, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Colors. Una giuria tutta al maschile, contrariamente a come si era ipotizzato quando, tra le indiscrezioni, era saltato fuori il nome della cantante Giorgia e dell'attrice Giulia Michelini, che riesce comunque ad essere eterogenea. De Martino, ex ballerino della scuola, ha un certo occhio tecnico per la danza, Stash ha vinto Amici per la categoria canto e l'erede dei Savoia si riconferma come opinionista e una delle personalità di spicco degli ambienti televisivi.