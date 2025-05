Tommaso Zorzi: “Ho mangiato 200 cetriolini tutti insieme. In amore, il mio guilty pleasure è fare sesso a tre” Tommaso Zorzi ha risposto alle domande del format Guilty Pleasure di Fanpage.it. Il conduttore tv e content creator ha confessato quali sono i suoi piaceri proibiti: dalla famiglia al cibo, da quella cosa che vorrebbe fare con il partner o in camera da letto, fino ai social e alla musica. “Ho mangiato 200 cetriolini insieme. In coppia? Fare sesso a tre”, ha raccontato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Zorzi, da bambino, passava molto tempo a stirare con un ferro giocattolo: "Mi mettevo accanto alla signora delle pulizie, mi piaceva, lo facevo per pomeriggi e pomeriggi". Con la sorella Gaia, spesso parla in inglese per prendere in giro sua mamma Armanda Frassinetti: "Non capisce la lingua, parliamo male di lei in sua presenza". Questi sono solo alcuni dei guilty pleasure, rispettivamente di quando era piccolo e in famiglia, che il conduttore tv e content creator, autore del libro Divina!, ha raccontato a Fanpage.it. Dalla famiglia al cibo, da quella cosa che vorrebbe fare in camera da letto o in coppia, fino alla musica e ai social: ecco tutti i suoi piaceri proibiti.

"Ho mangiato 200 cetriolini tutti insieme. Vi svelo i miei guilty pleasure"

Se dovesse pensare a un cibo che ama mangiare, ma di cui un po' si vergogna, Tommaso Zorzi non avrebbe dubbi: "I cetriolini sottaceto". Questo è il suo guilty pleasure in cucina, tanto che gli è capitato di arrivare a mangiarne anche "200 in una volta, tutti insieme". Chissà se in questa occasione magari era da solo in casa, dove non si vergogna di niente, tranne che di una cosa: "Il mio piacere colpevole è fare la cacca con la porta aperta".

Spesso con il telefono in mano, per lavoro e passatempo, nel suo feed di TikTok e Instagram ha video di vario generi, ma ci sono alcuni dei quali considera un piacere proibito: "Brufoli, punti neri, cisti, sia sugli umani che ultimamente anche sui gatti. Sto considerando di prendere un gatto nudo per poter fare l'estetista a tempo perso". E quando alla musica ha ammesso: "Sicuramente qualcosa di neomelodico napoletano, un po' strano perché quando la gente mi chiede di dove sono rispondo che sono nato e cresciuto a Milano. A volte ascolto volentieri Nino D'Angelo e Gigi (D'Alessio, ndr)".

I piaceri colpevoli in amore di Tommaso Zorzi: "In coppia? Sesso a tre"

Tommaso Zorzi custodisce con cura la sua vita privata, tracciando una linea netta tra sfera personale e lavorativa. Come aveva raccontato sempre a Fanpage.it, vuole tenersi lontano dai gossip e avere al suo fianco una persona che "fa un lavoro normale e non è in cerca della fama". Pensando alla vita di coppia, ha confessato di avere un piacere proibito che ritiene abbastanza comune: "Fare sesso a tre". E parlando di sesso, ha aggiunto: "In camera da letto, il mio guilty pleasure è andare a letto con un porno attore, di cui mi piace guardare i video".