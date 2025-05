Stefano De Martino sull’offerta di lavoro ricevuta da Paolo Bonolis: “Mi sono imbarazzato”

Paolo Bonolis stima Stefano De Martino. Il mese scorso, Sonia Bruganelli ha svelato che il suo ex marito aveva pensato di affidare temporaneamente il suo programma, Avanti un altro, proprio al volto di Rai1. Tuttavia, il conduttore aveva già accettato di condurre Affari tuoi. In queste ore, Stefano De Martino ha avuto modo di esprimersi pubblicamente sulla proposta ricevuta da Bonolis.

Stefano De Martino, in occasione dell'anteprima del film Nero di Giovanni Esposito, è stato intercettato dai microfoni di SuperguidaTv. Gli è stato chiesto di commentare la proposta di condurre Avanti un altro ricevuta direttamente da Paolo Bonolis. Il conduttore di Affari tuoi ha dichiarato:

Sempre a SuperguidaTv, Paolo Bonolis aveva confermato di avere pensato a Stefano De Martino come suo sostituto al timone di Avanti un altro: "Sì, avevo pensato a lui e ci avevo parlato. Sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo". Sonia Bruganelli, ospite del programma Obbligo o verità, aveva confidato come è andata tra loro:

Paolo voleva De Martino come suo sostituto per Avanti un altro. E quando è andato per parlarci, abbiamo saputo che era in procinto di fare Affari tuoi. Si sono parlati molto. Devo dire che il modo di condurre di Stefano ricorda quello che era il primo Paolo. Tra di loro si sono parlati e Paolo è stato uno dei primi a sostenere che avrebbe potuto farlo.