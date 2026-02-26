Samurai Jay e la strana ricerca su Google: “Dove posso trovare le mutande a Sanremo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i cantanti in gara quest'anno a Sanremo c'è anche Samurai Jay, giovanissimo, tra i nomi più nuovi del parterre scelto da Carlo Conti, ma già con diversi successi all'attivo. Il cantante porta il suo ritmo un po' latineggiante, la sua Ossessione è già tra le più ascoltate, ma per scoprire qualcosa in più su chi si nasconde dietro l'artista, Fanpage.it è entrato nel suo telefono.

Cosa c'è nel telefono di Samurai Jay

Le domande sono le più svariate, dalla prima foto nella libreria del telefono, uno scatto del 2017: "È la primissima foto di Samurai Jay" confida il cantante, passando per un selfie mai pubblicato: "Ne ho milioni, ma questo non l'ho mai pubblicato, la mia prima tisanina al De Paris". L'ultima chiamata fatta è quella ai suoi genitori, mentre l'ultimo messaggio è nel gruppo di lavoro, il numero di cui va più fiero è quello di Belen Rodriguez. Il telefono di un ragazzo qualunque quello di Samurai Jay, fatta eccezione per Belen, ci sono foto non condivise sui social, altre che ricordano momenti come la prima colazione in camera fatta a Sanremo: "Sono io che spingo il carrellino della colazione, è la prima volta nella vita che faccio la colazione in camera". Ma se c'è una cosa che, tra le risate, il cantante non ha voluto spiegare è il perché abbia cercato su Google "Dove trovare delle mutande Calvin Klein a Sanremo". Probabilmente le avrà dimenticate, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

L'Ossessione di Samurai Jay

Classe 1997, Gennaro Amatore, questo il nome del rapper, arriva per la prima volta sul palco dell'Ariston con una canzone, Ossessione, che continua il trend del successo di Halo, una delle canzoni più ascoltate dello scorso anno. Sempre a Fanpage.it, il cantautore ha spiegato: "Il pezzo è nato a luglio scorso, è l'inizio di una nuova era. Lo definisco un fulmine chiamato ossessione. Stiamo portando avanti questo movimento latino-mediterraneo, un mix di calore e musica che ti fa muovere".