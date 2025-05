Salmo ha rifiutato X Factor: “Mi volevano in giuria, erano pronti a darmi 1 milione di euro ma non volevo piangere in TV”

video suggerito

Salmo ha svelato un retroscena della sua carriera. L'artista, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, ha rifiutato un'offerta decisamente allettante. A suo dire, in passato, gli avrebbero proposto di fare il giudice di X Factor. Pur di averlo sembravano pronti a non badare a spese, tanto che gli proposero un cachet da 1 milione di euro. Lo ha raccontato ad Alessandro Cattelan.

Salmo si è rifiutato di fare il giudice di X Factor

Ospite del nuovo episodio del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Salmo ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera. Il conduttore, poi, gli ha chiesto se sia vero che ha rifiutato l'offerta di condurre X Factor per un cachet di un milione di euro. Salmo ha confermato: "È tutto vero". Quindi ha raccontato come andarono le cose: "Ti ricordi quando facemmo il programma tuo dentro il bar. Quel giorno venne Nils Hartmann e avevo già fatto un provino per X Factor. E devo dire che è stato anche bello". Poi, la proposta economica per averlo.

La proposta di un milione di euro

Salmo ha spiegato che durante il provino doveva giudicare tre artisti: "Fanno così, loro ti mettono un computer davanti con l'esibizione dell'artista e davanti hai una persona, devi fare finta che sia l'artista del video". Il provino andò benissimo: "Dovevo farne tre e invece ne ho fatti dieci perché ho iniziato a scarrellare e a dire delle cose pesanti, belle dritte e anche tecniche". Colpì nel segno: "Mi dissero: ‘Noi vogliamo questo, abbiamo bisogno di questo'". Ma si beccarono il due di picche:

Ho rifiutato. Ho fatto anche un po' lo stron**. Ho detto: ‘"Se mi date 500mila euro vengo". Mi hanno detto di sì. E io: "No, allora mi dovete dare 1 milione". E mi hanno detto di nuovo di sì. Non ho chiesto 2 milioni perché mi sembrava un po' troppo da stron**. È anche interessante come cosa. In quel periodo lì, dovevo fare la serie tv, dovevo fare un personaggio che viaggia a un'altra frequenza, quindi non volevo andare a X Factor a piangere. Poteva succedere. Se arriva un tipo con una voce che mi emoziona. Io per la musica sono veramente sensibile. Non c'è niente che mi faccia piangere come la musica.