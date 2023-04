Raniero Monaco di Lapio: “Amo Beatrice e sono pronto a diventare padre. Il GF? Quanti pregiudizi” Raniero Monaco di Lapio si è raccontato nel salottino di Verissimo. Reduce dal successo della fiction Il Patriarca, l’attore ha parlato della sua vita privata e dei pregiudizi subiti per avere partecipato al Grande Fratello.

Raniero Monaco di Lapio e la fidanzata Beatrice Olla

Raniero Monaco Di Lapio si è raccontato nel salotto di Verissimo. L'attore è reduce dal grande successo della fiction Il Patriarca, dove interpreta l'avvocato Mario Rizzi. Lo scorso gennaio, ha compiuto 40 anni e con Silvia Toffanin ha tracciato un bilancio, poi ha parlato anche dei pregiudizi per la sua partecipazione al Grande Fratello e del suo amore per Beatrice Olla:

Com'è il bilancio di questi primi 40 anni? Sono stati a tratti impegnativi, faticosi. Sai quando ti senti dire: ‘Potessi tornare indietro'. Io, sotto certi aspetti, no. Nel senso, è andata bene così. Ci sono stati dei momenti di crescita, si cresce sempre attraverso il dolore. Non mi auguro di riviverli. Almeno dammi dei problemi nuovi. Che dolori ho vissuto? Sono stati 40 anni pieni di tutto e allora li sento addosso. Sono soddisfatto, non ho quella sensazione di voler tornare indietro. Va bene così, andiamo avanti.

I pregiudizi per la partecipazione al Grande Fratello

Silvia Toffanin ha chiesto a Raniero Monaco di Lapio se abbia subito dei pregiudizi per il suo passato da concorrente del Grande Fratello. L'attore ha confermato: "Vuoi o non vuoi ti scontri con dei preconcetti o con un'ideologia che si può avere sul fatto che se vieni da lì, non hai altro da dire o da dare. Però sono testardo, non mi faccio scoraggiare, più mi spaventa la cosa, più mi lancio a pesce. Devi prima smentire un preconcetto per poi confermare una qualità. Quindi sì, devo essere onesto, ho avuto delle difficoltà, però non demordo".

Raniero Monaco di Lapio è fidanzato con Beatrice Olla

Beatrice Olla e Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio è fidanzato con la modella e attrice Beatrice Olla. L'attore ha avuto parole cariche d'amore per lei. Inoltre, ha spiegato che nonostante non ami fare progetti, si sente pronto a diventare padre: "Sono innamoratissimo. Io nasco romantico. Ho avuto solo lunghe storie. Sono innamorato. Non mi piace programmare ma sono pronto a diventare padre spero il prima possibile".