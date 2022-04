Pinocchio di Comencini compie 50 anni, Andrea Balestri: “Benigni ha sbagliato a interpretarlo” Le avventure di Pinocchio, lo sceneggiato diretto da Luigi Comencini, compie 50 anni. Protagonisti Franchi, Ingrassia, Nino Manfredi e Andrea Balestri nei panni di Pinocchio, che oggi racconta i ricordi legati a quell’esperienza che ha segnato profondamente la sua carriera.

A cura di Elisabetta Murina

Le avventure di Pinocchio, tratto dall'omonimo libro di Collodi e arrivate sul piccolo schermo grazie alla regia di Luigi Comencini, compiono 50 anni. Era il 1972 quando la miniserie venne trasmessa per la prima volta in tv, suddivisa in 5 puntate, riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Protagonisti Nino Manfredi e Roberta Lollobrigida, nei panni rispettivamente di Geppetto e della Fata Turchina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in quelli indimenticabili de Il Gatto e la Volpe e Andrea Balestri, scelto per interpretare Pinocchio. Proprio lui, in un'intervista rilasciata a Leggo, ha raccontato i ricordi legati a quell'esperienza, diventata un vero e proprio cult per un'intera generazione, e come è cambiata ora la sua vita.

Il ricordo dell'esperienza nei panni di Pinocchio

Nello sceneggiato di Comencini, Balestri ha interpretato il protagonista, Pinocchio, che lotta per affermare la sua libertà e diventare una persona a tutti gli effetti. Questa esperienza è stata fondamentale nella sua carriera ed è arrivata quando era appena bambino: "Ero un bambino di 7 anni e mezzo e girare il film per me era come stare al Luna park. Sono stato preso da un piccolo rione di Pisa e buttato in un mondo fantastico. Comencini è riuscito a comporre un puzzle in cui ogni pezzo ha combaciato perfettamente con gli altri, dando vita a un capolavoro".

Quel ruolo lo ha segnato profondamente, in modo positivo, tanto che confessa: "Quando mi riconoscono mi fanno mille domande, Pinocchio me lo porto sempre dietro". Negli anni, oltre a quella di Comenicini, sono stati tanti gli adattamenti della storia originale di Collodi, da Benigni al recentissimo Garrone. E a proposito, Balestri commenta:

Non li ho mai incontrati, ma ho visto i loro film. Non voglio dare un giudizio, l’unica cosa che posso dire è che l’errore che ha fatto Benigni è stato impersonare lui Pinocchio. Pinocchio è un bambino, non un uomo di 50 anni. Il film di Garrone mi è piaciuto molto, ci sono tante scene nere, un po’ crude. Ma sono due capolavori che non c’entrano niente con quello di Comencini.

La vita presente dell'ex Pinocchio

Oggi, a distanza di 50 anni, l'ex Pinocchio di Comencini è rimasto comunque nel mondo dello spettacolo, ma lontano dal piccolo schermo. È attore in una compagnia teatrale, con la quale porta sul palcoscenico una storia legata, in un certo senso, al suo personaggio originale insieme alla compagna: