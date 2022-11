Nino Frassica: “Mi manca Terence Hill. Il mio sogno? Vivere 300 anni e vedere cosa succede” Nino Frassica si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo, spaziando dal rapporto con Terence Hill ai suoi sogni professionali e privati.

Nino Frassica si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Ospite della puntata trasmessa sabato 12 novembre, l'attore ha ripercorso le tappe principali della sua carriera. A Silvia Toffanin ha confidato quali sono i suoi sogni professionali e personali:

Mi piacerebbe fare una sitcom con la tecnica del varietà. Recitare un personaggio, però senza copione, ma improvvisando, quindi con altre persone che lo sappiano fare. Gli attori classici che non sanno improvvisare, non vanno bene per una sitcom come questa. Ce l'ho in mente, chissà. Magari mi chiama un produttore. Un sogno personale? Vivere 300 anni e vedere cosa succede. Mi dispiace non sapere cosa succederà più avanti.

Il rapporto con Terence Hill

Nino Frassica ha ammesso di sentire la mancanza di Terence Hill, dopo la decisione di quest'ultimo di lasciare la serie Don Matteo: "Mi manca, abbiamo lavorato più di 20 anni insieme. Spero che venga a trovarci, magari un rientro a sorpresa. In questo momento, gli autori stanno scrivendo la quattordicesima stagione. Se è vero che Terence Hill mi ha salvato mentre stavo cadendo da un tetto? No, ogni tanto mi piace scherzare e invento cose. Indipendentemente dal fatto che venga lui sul set, io andrò a trovarlo".

L'esperienza hollywoodiana, ha lavorato con Angelina Jolie e Johnny Depp

Nino Frassica ha raccontato come la regista Sofia Coppola si accorse di lui: "Doveva venire in Italia a girare un film autobiografico, dove raccontava quando venne qui con il padre Francis Ford Coppola a ritirare il Telegatto. Aveva il ricordo di una televisione pacchiana, rumorosa, sgargiante. Voleva criticare questo tipo di televisione. Lei cercava un presentatore o una presentatrice per fare questo spettacolo pacchiano. Cerca su YouTube e mi vede tutto colorato, che salto e ballo. E pensa: "Questo è perfetto, è pacchiano". Senza sapere che io lo facevo per finta. Interpretavo il presentatore, ma non lo ero". L'attore è comparso anche nel film The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck con Angelina Jolie e Johnny Depp: