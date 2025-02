Nel telefono di Brunori: “Perché chiamo Emma Marrone cugina. A Sanremo porto la paura di proteggere troppo mia figlia” Brunori Sas è il protagonista del format di Fanpage “Nel telefono di”. Il cantante ha mostrato cosa c’è nel suo cellulare e ha svelato perché chiama Emma Marrone sua “cugina”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brunori Sas, in gara a Sanremo con il brano L'albero delle noci, mostra a Fanpage.it cosa c'è nel suo telefono. L'artista rivela alcuni dettagli sul significato della canzone che canterà al Festival e un retroscena sul suo rapporto con la cantante Emma Marrone. Tra i selfie nel suo telefono ce n'è uno con sua madre, che è volata a Sanremo per dargli supporto in vista della kermesse canora. Brunori Sas, poi, svela il soprannome della sua compagna Simona Marrazzo, senza però spiegare il motivo di tale appellativo.

Brunori Sas: "Io ed Emma Marrone diciamo di essere cugini"

Brunori Sas mostra alle telecamere di Fanpage.it un selfie con sua madre scattato nella camera d'albergo a Sanremo: "Ci siamo noi che facciamo le corna, che sono sia di buon auspicio vista la nostra scaramanzia meridionale e sono anche delle corna che mia madre fa alla mia compagna Simona che adesso è a casa e che verrà giovedì. Lo fa per dirle ‘Tiè, io sono qui e tu no'". È proprio la sua compagna l'ultima persona a cui ha telefonato. In rubrica è salvata come "Lordy Poltronieri", ma il cantante spiega di non poter svelare il motivo dietro questo soprannome. L'ultimo messaggio inviato su WhatsApp è a Emma Marrone, che gli manda un in bocca al lupo: "Cugino mio, me*da, me*da, me*da". Brunori Sas chiarisce il motivo per cui nel messaggio si riferisce a lui sottolineando un legame di parentela che nella realtà non c'è. "Io le ho risposto ‘Cuginetta, grazie'. Perché ci chiamiamo così? Io ho una cugina che si chiama Emma e che spesso cambia numero di telefono – racconta il cantante – Un giorno mi arriva un messaggio da parte di una certa Emma che mi chiedeva di chiamarla. Pensavo fosse mia cugina per un accredito al concerto del Palasport, quindi le ho risposto come si risponde a una parente ‘Cugì, scusami ma sono alle prove generali, ti chiamo dopo'". A fargli realizzare che si trattava di Emma Marrone è stato il riferimento al progetto per Una nessuna centomila: "Lei mi rispose scusandosi. Da quel momento siamo cugini".

Fonte Instagram @real_brown

Brunori Sas: "Non è ancora emersa la parte che mi interessa della mia canzone in gara a Sanremo"

L'ultimo messaggio vocale inviato da Brunori Sas è al suo amico Daniele Pampanelli, che si occupa di curare le grafiche di alcuni suoi progetti: "Lui è un uomo ‘vagamente' di sinistra che mi scrive ‘Dario, in bocca al lupo per questa avventura. Da Perugia avrai la claque'. E io gli rispondo "Tirami fuori l'uomo di sezione di partito che c'è in te e raccogli voti, mi raccomando Pampanelli'". Poi scherza: "Voglio dire, la sinistra si sa che vive un momento di auge, penso che raccoglieremo tantissimi voti". Il gruppo che usa di più su WhatsApp – dove come immagine di profilo ha una foto del suo ultimo shooting con Toni Thorimbert – è "Casa Mamma" in cui ci sono tutti i parenti. A proposito del brano con cui gareggia a Sanremo, rivela: "Forse non è emersa ancora pienamente la parte che mi interessava di più della canzone, che è quella dell'inquietudine, del fatto che in questo brano racconto la paura di non cadere in alcune tentazioni in cui cadiamo tutti quando diventiamo genitori. Cioè la paura di proteggere eccessivamente la nostra creatura e quindi non metterla nelle condizioni di affrontare la realtà e la vita. E la paura di vedersi come genitori e quindi su un piano più alto rispetto ai figli. Penso sia la cosa peggiore, illudersi e avere la presunzione di insegnare ai propri figli qualcosa della vita che in realtà non si è ancora capito".

Leggi anche Chi è Simona Marrazzo, la compagna di Brunori Sas e madre di sua figlia Fiammetta