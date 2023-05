Maria Chiara Giannetta svela cosa c’è nello zaino che porta sul set: “Potrei affrontare l’apocalisse” Maria Chiara Giannetta si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. L’attrice, reduce dalle riprese della seconda stagione di Blanca, ha svelato cosa contiene lo zaino da cui non si separa mai.

A cura di Daniela Seclì

Maria Chiara Giannetta si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. L'attrice, che gli spettatori hanno apprezzato in serie tv di successo come Blanca, Buongiorno Mamma e Don Matteo, nel corso della chiacchierata, ha svelato cosa porta sempre con sé sul set. Non solo "il caciocavallo, i taralli e le salsicce" che la madre fa arrivare dalla Puglia, per tutta la troupe: "Non posso essere l'unica a ingrassare". Ma anche uno zaino. Ecco cosa contiene.

Maria Chiara Giannetta non si separa mai dal suo zaino

A Tv, Sorrisi e Canzoni, Maria Chiara Giannetta ha dichiarato: "Da cosa non mi separo mai sul set? Ho sempre dietro il mio zaino. Con quello potrei sopravvivere per tre giorni dopo l'apocalisse". Così, ha svelato gli oggetti che contiene e che le permettono di trascorrere meglio le lunghe giornate sul set: "Due libri, due occhiali (da sole e da vista), l'iPad, semini da sgranocchiare nelle pause impreviste, una macchina fotografica compatta e un micro kit pronto soccorso per le allergie".

Finite le riprese di Blanca 2

Nei giorni scorsi sono finite le riprese della serie Blanca 2. Dunque, molto presto Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon torneranno su Rai1: "Ho appena finito le riprese di "Blanca 2". Ora, prima di "seminare" ancora, vorrei rilassarmi un attimo. Come è stato tornare a Genova? È una città sempre straordinaria. Stavolta, senza il Covid che c'era il primo anno, ancora di più". L'attrice, poi, ha ammesso che molte donne la invidiano per le scene romantiche che la vedono protagonista con Raoul Bova, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno: "Mi chiedono: "Ma come baciano?" (ride)". Quanto ai divi per cui potrebbe perdere la testa, ha dichiarato: "Preferisco gli inglesi: Benedict Cumberbatch, Tom Hardy e Tom Hiddleston".