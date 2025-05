Margherita Fumero: “Ho avuto un tumore al seno, mi batto per la prevenzione. Berlusconi mi chiese di fare una scena insieme”

video suggerito

L'attrice Margherita Fumero si è raccontata in una lunga intervista. Tra gli aneddoti, tanti i riferimenti ai tempi di Drive In e alle gag con il comico Enrico Beruschi, poi ha ricordato quella volta che Silvio Berlusconi le chiese di girare una scena insieme. Margherita Fumero ha anche parlato del tumore al seno che le è stato diagnosticato nel 2014.

Margherita Fumero parla del tumore al seno che l'ha colpita nel 2014

Margherita Fumero, in un'intervista rilasciata a Gennaro Totorizzo per Repubblica, ha dichiarato di essere testimonial della Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori: "Ho avuto un tumore al seno e mi batto per la prevenzione”. La malattia le è stata diagnosticata nel 2014 proprio mentre faceva prevenzione: "Mi sono operata, poi sono stata bene". Nel 2021, mentre nel mondo infuriava la pandemia, la chiamarono: "Stavano facendo controlli per chi aveva avuto il tumore e scoprii che c’era ancora. Così ho fatto la radioterapia”. Quindi ha spiegato come sta oggi:

Sto bene. Ma bisogna sempre controllarsi. Non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, si può guarire se si fa prevenzione. E mi batterò sempre per questo.

Drive In, Enrico Beruschi e la scena con Silvio Berlusconi

Margherita Fumero ha colto l'occasione per chiarire di non avere mai avuto una relazione con Enrico Beruschi. Nel programma Drive In interpretavano marito e moglie ma nella realtà il loro rapporto è ben diverso: "Siamo come fratello e sorella, ancora oggi ci sentiamo ogni settimana". Ha svelato che Barbara Berlusconi, che all'epoca andava all'asilo, era fan sua e di Beruschi, per questo il padre Silvio Berlusconi volle farle una sorpresa:

Un giorno, mentre registravamo attorno alla mezzanotte il programma Sabato al circo, ci dissero che stava arrivando Berlusconi. Voleva fare una scenetta con me e Enrico perché sua figlia Barbara, che andava all’asilo, era una nostra fan. Mi vennero i sudori freddi. Allora si mise a recitare, io ero vestita da Jessica Rabbit e faceva finta di corteggiarmi, lo picchiavo con il boa e lui si divertiva tantissimo.