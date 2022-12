Manila Nazzaro: “Aver perso mia figlia è un dolore assoluto, la mia bimba è un’anima sempre con me”

Manila Nazzaro ha rilasciato un'intensa intervista a Verissimo. L'ex gieffina ha parlato di quello che resta ancora oggi il suo dolore più grande. Il 25 novembre di due anni fa, ha perso la bambina che aspettava da Lorenzo Amoruso. La showgirl coltiva ancora la speranza di diventare mamma per la terza volta.

Manila Nazzaro ha spiegato che cerca sempre di trarre qualcosa di positivo anche dalle cose brutte che le capitano "dalla malattia alla perdita del bimbo, alle difficoltà personali che ho attraversato a testa dritta senza mai nascondermi". Silvia Toffanin le ha chiesto quale sia il suo dolore più grande, quello la cui ferita non si è ancora cicatrizzata. La showgirl non ha avuto dubbi:

La ferita più grande? Sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo, è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre. Poi col tempo accetti e capisci alcune regole della natura. Accetti tutto col tempo, però ti segna e la cosa importante è non far finta che non ci sia, che questa cicatrice non esista. Esiste, c'è ed è una parte della mia vita. Sono passati due anni, era il 25 novembre. Il 25 di ogni mese per me è un pensiero lassù. Io ci credo tantissimo che è un'anima bellissima ed è con me sempre.