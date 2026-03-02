Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi: “Commovente vederlo cantare con Tredici Pietro, è un papà meraviglioso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Laura Efrikian ha preso parte alla puntata de La volta buona trasmessa lunedì 2 marzo. L'attrice è stata sposata con Gianni Morandi dal 1966 al 1979. Da lui ha avuto tre figli: Serena, che purtroppo è morta poco dopo la nascita, Marianna e Marco. Nel salotto di Caterina Balivo ha commentato il duetto di Gianni Morandi e del figlio Tredici Pietro sul palco del Festival di Sanremo 2026. Ha confidato di averlo trovato commovente.

Laura Efrikian commenta il duetto di Gianni Morandi e Tredici Pietro. Nella serata delle cover, padre e figlio hanno intonato il brano Vita. Si sono classificati quinti. Caterina Balivo ha trasmesso uno stralcio dell'esibizione. Ricordiamo che Pietro è figlio della seconda moglie di Morandi, Anna Dan. Laura Efrikian ha usato parole lusinghiere e cariche di affetto per commentare la performance del suo ex marito con il figlio:

È stato bellissimo. Devo dire, poi, che ho trovato Gianni papà meraviglioso. Si vede che dopo gli ottant'anni qualcosa si muove. Bello, molto bello, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto neanche bisogno di avere una spalla. Invece ce l'ha avuta e sono stati molto bravi.

Quella tra Gianni Morandi e Laura Efrikian è stata una storia d'amore che ha fatto sognare gli spettatori degli anni '60. I cosiddetti musicarelli, in cui recitavano entrambi, riscuotevano sempre enorme successo. Diversi anni fa, Gianni Morandi disse di questo amore: "Con Laura è stato il primo grande amore, abbiamo fatto dei film insieme e siamo diventati una coppia anche per il pubblico. Abbiamo anticipato Al Bano e Romina. La vita, però, non è come nei film. Entrammo in crisi e ci fu il divorzio". Nel 2004, l'artista ha sposato Anna Dan. Da lei ha avuto il figlio Pietro, con cui ha duettato al Festival di Sanremo. Anche Marco Morandi, figlio avuto da Laura Efrikian, ha partecipato a Sanremo in passato.