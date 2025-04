video suggerito

La triste storia del sosia di David Beckham: "Avevo guadagnato 1 milione di euro ma ho speso tutto in alcolici, poi l'infarto" Andy Harmer aveva guadagnato tanti soldi e una straordinaria popolarità come sosia di David Beckham. Poi la dipendenza dagli alcolici e i problemi di salute. Oggi racconta la sua storia.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Andy Harmer, a destra David Beckham

Andy Harmer aveva solo 18 anni quando lavava le auto nell'officina di un amico. In tanti iniziarono a notare la sua straordinaria somiglianza con David Beckham e così gli consigliarono di rivolgersi a un'agenzia che si occupa di sosia. Da lì la scalata verso il successo e tanti soldi, 75mila euro al mese e oltre 1 milione di euro di guadagni totali, poi la dipendenza dagli alcolici e i problemi di salute che hanno distrutto la sua vita.

Dal successo alla rovina

"Ho speso tutto in feste e alcolici": Andy Harmer, che oggi ha 46 anni, si è raccontato in un'intervista rilasciata al Mirror. Ha spiegato di avere speso tutti i soldi che ha guadagnato facendo il sosia di David Beckham: "Mentre lui si allenava, io andavo alle feste". A 40 anni ha smesso di lavorare come sosia del calciatore:

Ho sempre saputo che non lo avrei fatto per sempre. Dopo che Beckham si è ritirato, i miei impegni come sosia sono diminuiti. Adesso preferiscono Messi e Ronaldo. Quando mi sono ritirato, la mia dipendenza dagli alcolici è peggiorata. Poi c'è stato il lockdown e questo non ha aiutato. Mi sono anche separato dalla madre di mia figlia e mi sentivo solo e depresso. Sono andato nel programma This Morning e alcuni spettatori sono stati davvero crudeli, dicendo che non somiglio affatto a Beckham, che sono il peggior sosia del mondo e che al limite potevo essere la versione grassa di David Beckham.

I problemi di salute

La sua salute ne è uscita compromessa: “Un anno fa ho avuto un infarto e mi hanno dovuto rianimare nove volte. Mi hanno inserito uno stent. In realtà avevo smesso di bere otto mesi prima, ma sono sicuro che il mio infarto sia dovuto al mio stile di vita rock and roll. Potevo tranquillamente bere tre bottiglie di vino a sera. Il vino rosso era la mia bevanda preferita, ma bevevo di tutto. Iniziavo con il vino rosso poi passavo alla vodka e ai cocktail. Mi sono lasciato trasportare”. Pian piano sta ricostruendo la sua vita:

Ho sempre avuto uno spirito imprenditoriale. Così ho fondato una mia agenzia. Mia figlia? C'è chi dice che sia simile a Harper Beckham, ma penso che sia più interessata a gestire l'agenzia anziché guadagnarsi da vivere come sosia della figlia di David Beckham.