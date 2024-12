Isabella Ferrari: “Mi preoccupavo di nascondere la mia ignoranza. In amore finivo una storia e ne iniziavo un’altra”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Isabella Ferrari è nel cast del film Cortina Express con Christian De Sica. Interpreta una manager discografica prossima al fallimento. In un'intervista ha raccontato come il cinema abbia costruito un'immagine di lei distante da ciò che è realmente: "Figlia di contadini, di borghese non ho nulla, è solo l'aspetto fisico. In pochi mi conoscono davvero".

Isabella Ferrari spiega perché non è mai stata single

Nel corso dell'intervista rilasciata a Valerio Cappelli per il Corriere della Sera, è stato rimarcato come Isabella Ferrari non sia mai stata single. L'attrice ha confermato: ”È vero, è difficile capire perché. Finivo una storia d'amore e ne cercavo un'altra. Non mi piace la solitudine. Ora che so di non essere sola quando sono in hotel per un set non mi dispiace. Ho sempre cercato stabilità, affetto e casa: sono il mio cibo".

"Mi sono sentita inadeguata, preoccupata di nascondere la mia ignoranza"

Nel film Cortina Express, Isabella Ferrari interpreta una donna un po' dark e molto affascinante. La sessantenne ha chiarito che nella vita non si sente poi così seducente: "Nella seduzione non mi riconosco, è un'immagine che ha creato il cinema su di me, ho cercato di starci dentro, è andata così. Nel film siamo tre poveracci, Christian, Lillo ed io, e a Cortina non si può andare da poveri". Ha aggiunto che spesso si è sentita "inadeguata e insicura". Non scorgeva neanche la sua bellezza:

Un po' mi stupisco, che a 60 anni sia il volto di L'Oréal e non è successo a 30 o a 40 e 50. Per troppo tempo mi sono sentita inadeguata e insicura, preoccupata di nascondere la mia ignoranza, e anche la bellezza…Mi sembrava di non meritare quello che mi succedeva, non avevo il giusto distacco. Il volto non rifatto alla mia età può dire cose interessanti. lo obbedisco al tempo che passa. Con la macchina da presa sono a mio agio, più che davanti alla vita.