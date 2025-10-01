Cristina D’Avena rivela: “Mirko sul set di Love me Licia stava per baciarmi davvero. Il regista gli urlò: sei matto?”

Cristina D'Avena è una delle artiste più note della tv e della musica. Iconica voce delle canzoni per bambini, è stata nel 1986 il volto di Love me Licia, il sequel live action del cartone animato famosissimo in quegli anni Kiss me Licia. Al suo fianco c'era Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive e la cantante ha raccontato che, essendo un modello, non era avvezzo al mondo dei set televisivi e con leggerezza pensò di dover davvero baciare una 19enne Cristina D'Avena.

Il ricordo sul set con Pasquale Finicelli

Il racconto è emerso durante una chiacchierata che la cantante ha intrattenuto nella trasmissione di Rai Radio2 Le Lunatiche con Jodie Alivernini e Barbara Venditti. Il 6 ottobre saranno passati 39 anni dal debutto in tv del live action e nel ricordarlo, D'Avena rievoca alcuni dei momenti più iconici, come per l'appunto il bacio con Finicelli che, però, fu subito rimproverato dal regista della serie:

Avevo 19 anni e quando mi hanno buttata tra i Bee Hive, tutti ragazzi che erano bellissimi, ho pensato ‘Porca miseria! Mamma mia, cosa mi è successo tutto in una volta?’. Pasquale Finicelli, che interpretava Mirko, faceva il modello e non l’attore, quindi abbiamo avuto delle problematiche con i baci, perché lui pensava di baciarmi realmente, c’è stato lo stop del regista che gli ha detto ‘Ma sei matto? Non così! Devi appoggiare leggermente le labbra!’. Quello è stato il nostro primo approccio, ci siamo fatti una risata e con lui è stato tutto molto divertente

L'inizio della sua carriera musicale

Quella che sembrava un'esperienza giovanile, però, si è rivelata per Cristina D'Avena l'opportunità più importante della sua carriera. Da quel momento, infatti, il suo divenne un nome nel mondo della musica, come racconta ricordando il momento in cui le proposero di cantare una canzone che, poi, le aprì le porte del successo: