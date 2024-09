video suggerito

Beatrice Luzzi: “Con Garibaldi fuori dal GF gli stessi problemi. Signorini? Spero in un amore platonico” Intervistata dal settimanale Chi, Beatrice Luzzi ha parlato della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello al fianco di Cesara Buonamici: “Sono una che resetta, ma abbiamo idee diverse sulle questioni femminili”. L’attrice si è soffermata anche sul suo legame con Giuseppe Garibaldi: “Le stesse problematiche che avevamo nella Casa si sono riproposte fuori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello è iniziato da poche settimane e Beatrice Luzzi sta già mostrando al pubblico tutto il suo carattere. L'attrice, ex concorrente del reality, quest'anno ricopre il ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici. Intervistata dal settimanale Chi, ha parlato del rapporto con la collega, con cui in passato c'erano state non poche tensioni. Ha poi guardato al passato, soffermandosi sul suo legame con Giuseppe Garibaldi, punto di riferimento nella Casa e anche fuori, nonostante i problemi.

Il rapporto con Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi ha parlato del rapporto con Cesara Buonamici, con la quale condivide il ruolo da opinionista al Grande Fratello. L'attrice non si aspettava di sedere in studio proprio con la giornalista del TG5, visti i trascorsi della scorsa edizione: "Che sorpresa essere al suo fianco. L'anno scorso lei è stata spigolosa con me... ma io sono una che resetta. Abbiamo idee diverse sulle questioni femminili". Luzzi ha messo un punto alle vicende accadute quando era concorrente del reality ed è ripartita da zero nel rapporto con Buonamici, pur avendo visioni diverse da lei sotto molti punti di vista:

Io sono una che resetta molto, come ho dimostrato ampiamente, dal punto di vista emotivio. Non ho alcun problema, diciamo che non è una questione personale. Abbiamo solo opinioni diverse. Lei ha, secondo me, un'impostazione demodeè sulle questioni femminili. Come se ci fosse sempre e solo una guerra fra le donne sulla bellezza, a prescindere. Mi sembra una visione superata. Oggi le ragazze solidarizzano tra di loro, sono spesso attratte dalla bellezza reciproca.

Ripensando alla sua esperienza come concorrente, però, sottolinea di non aver apprezzato il fatto che Buonamici non l'abbia mai difesa dagli attacchi di concorrenti come Massimiliano Varrese e Marco Maddaloni:

Leggi anche Helena e Lorenzo si danno il primo bacio del Grande Fratello 2024, cosa è successo stanotte nella Casa

Non ho apprezzato che una donna del suo valore e del suo impatto culturale non mi avesse difesa quando sono stata attaccata con toni esagerati prima da Varrese e poi da Maddaloni. Anzi, ha salvato più volte Varrese evitando che lo potessi nominare e ha incoronato Maddaloni come esempio per tutti.

Il legame speciale con Giuseppe Garibaldi

A proposito di GF, Luzzi ha scherzato sul fatto che spera sempre "nell'amore platonico" del conduttore Alfonso Signorini. E, proprio riguardo a questo sentimento, non poteva mancare un riferimento a Giuseppe Garibaldi, con cui ha condiviso la sua esperienza nella Casa e che non ha perso di vista una volta fuori: "Garibaldi è stato un riferimento sia dentro che fuori dalla Casa, però le problematiche ci si sono state nella Casa si sono riproposte fuori e sono incompatibili con le mie responsabilità".