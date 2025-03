video suggerito

Anna Mazzamauro: “Sarò per sempre riconoscente a Paolo Villaggio, ma non parteciperò alla festa per i 50 anni di Fantozzi” Anna Mazzamauro ha spiegato perché non prenderà parte alla festa per i 50 anni di Fantozzi. L’attrice interpretava la signorina Silvani. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era il 27 marzo 1975 quando usciva nelle sale il primo film di Fantozzi. In occasione del cinquantesimo anniversario, la pellicola con Paolo Villaggio sarà proiettata al cinema Barberini di Roma in compagnia di tantissimi ospiti. La festa si terrà giovedì 27 marzo, ma Anna Mazzamauro – che interpretava la signorina Silvani – non parteciperà.

Perché Anna Mazzamauro non parteciperà alla festa per i 50 anni di Fantozzi

Alla festa che celebra i cinquant'anni di Fantozzi prenderanno parte anche Elisabetta Villaggio, figlia dell'attore scomparso, Emanuele Salce, figlio del regista e sceneggiatore Luciano Salce, Fabio Frizzi, che firmò la colonna sonora e Plinio Fernando, attore che interpretava Mariangela Fantozzi. Raggiunta da AdnKronos, Anna Mazzamauro ha dichiarato che non riuscirà a partecipare alla festa perché "impegnata con la tournée teatrale". AdnKronos, tuttavia, ipotizza un'altra motivazione:

A quanto apprende l’Adnkronos, dietro la sua assenza ci potrebbe essere qualche dissapore con la famiglia di Villaggio, che avrebbe chiesto all’attrice di cambiare il titolo del suo spettacolo da "Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi" ad "Annarcord".

Il personaggio della signorina Silvani per Anna Mazzamauro ha avuto risvolti sia positivi che negativi: "Questo personaggio per me è stato croce e delizia, delizia per la riconoscibilità, croce perché per anni sono stata riconosciuta solo come la signorina Silvani e questo mi ha impedito di interpretare, per esempio, Medea in teatro. Altrimenti avrei dovuto dire a Giasone ‘Lei è una mer*accia schifosa'. È un personaggio attualissimo, lei era sexy, autentica e non seguiva i canoni di bellezza imposti dalla società".

La gratitudine di Anna Mazzamauro a Paolo Villaggio

Anna Mazzamauro ha espresso la gratitudine che prova nei confronti dell'attore: "A Paolo Villaggio devo la mia riconoscibilità, gli sarò per sempre riconoscente, anche se non eravamo amici". Quindi ha ricordato un aneddoto. Villaggio, probabilmente con ironia, le disse che non era suo amico perché lui frequentava solo persone ricche:

Io e Paolo non eravamo amici, ci incontravamo solo sul set, un giorno gli ho chiesto: "Come mai dopo tanti anni non siamo riusciti a diventare amici?". Villaggio, non so se fosse serio o ironico, mi rispose "perché io frequento solo gente ricca e famosa". Avrei voluto mandarlo a fan**lo, ma non l’ho fatto.