Alessandra Mastronardi: “Al liceo ero scomoda per i compagni, mi bullizzavano” Alessandra Mastronardi ha raccontato la sua carriera, dagli esordi con I Cesaroni alla recente interpretazione di Carla Fracci sul grande schermo, e ripercorso gli anni dell’adolescenza, durante i quali veniva presa in giro dai compagni.

A cura di Elisabetta Murina

Presto tornerà al cinema con The Unbearable Weight of massive talent, al fianco di Nicolas Cage. Prima ha recitato in ben 25 film diversi e 19 serie tv. In molti, forse, hanno conosciuto Alessandra Mastronardi agli esordi, quando ha interpretato il personaggio di Eva nell'amata serie I Cesaroni. Di recente è stata anche protagonista del film sulla vita di Carla Fracci, calandosi nei panni dell'etoile. Ora l'attrice si racconta in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della sera, parlando di come si è avvicinata alla professione, degli anni dell'adolescenza e delle esperienze anche con grandi volti del mondo dello spettacolo.

Gli esordi e gli anni dell'adolescenza

Alessandra Mastronardi ha iniziato la sua carriera da attrice per caso, quando era una ragazzina. Il primo provino a 12 anni, quando venne notata da un agente durante una vacanza al mare con i genitori, mentre il primo film un anno dopo, nel 1999:

I miei genitori lasciavano me e mia sorella in vacanza al mare a Fregene, dove organizzavano giochi e una sfilata per bambini. Mi notò una agente di cinema e mi propose un provino. Mio padre, psicoterapeuta, mi disse sì purché fossero solo impegni estivi o nel week-end. Il mio primo film fu, con Barbara D'Urso, Il manoscritto di Van Hecken.

Alessandra Mastronardi nei panni di Eva ne I Cesaroni

Ma l'avvicinarsi al mondo della recitazione così giovane le ha causato non pochi problemi con i coetanei, specie durante gli anni del liceo. I compagni la prendevano in giro, arrivando addirittura a bullizzarla:

Leggi anche Alessandra Mastronardi conferma la rottura con Ross McCall e contesta le voci del presunto tradimento

Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, a un mio spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi, e loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all'epoca non esisteva questo termine, mi rubarono il cellulare. L'appiglio erano i genitori.

Le esperienze con grandi attori e registi

Alessandra Mastronardi ha confessato che, fino a quasi 25 anni, non "avevo il coraggio di scrivere sul documento d'identità che ero attrice". Ha imparato a recitare da autodidatta, sul campo, senza ricevere prima nessuna formazione specifica. "La mia scuola sono stati I Cesaroni", ha raccontato, la serie tv nella quale ha interpretato il ruolo di Eva per diverse stagioni e che l'ha fatta conoscere al pubblico.

Dopo quella prima grande esperienza, sono tanti i personaggi che ha interpretato, sia sul piccolo che grande schermo, anche al fianco di nomi come George Cloney, Elio Germano, Woody Allen.