Adriano Giannini: “Dopo la morte di mio fratello, sono rimasto anestetizzato dal dolore” L’attore è nel cast della serie Netflix Supersex, che racconta la vita di Rocco Siffredi. Interpreta Tommaso, il fratellastro del pornodivo: “Rocco mi ha detto che sarei perfetto come pornostar”.

A cura di Daniela Seclì

Adriano Giannini si è raccontato in un'intervista rilasciata a Valerio Cappelli per il Corriere della Sera. L'attore, figlio di Giancarlo Giannini e Livia Giampalmo, è nel cast della serie Netflix Supersex, che racconta la vita di Rocco Siffredi. Interpreta Tommaso, il fratellastro del pornodivo:

Nella serie sono Tommaso, il fratellastro di Rocco, più grande di lui. Personaggio estremo e complesso. Ruppe con la famiglia. Andò a Parigi dove aprì un ristorante. Entrò in un giro un po' losco di marsigliesi e corsi. Era il punto di riferimento e l'idolo di Rocco, che a Parigi conobbe Pontello, l'attore hard che lo introdusse al porno. Mia moglie nel film è Jasmine Trinca, da giovanissimo ne era innamorato anche Rocco. Se lui ama le donne? Spero che ami sua moglie. Ho parlato con Rocco, fissandomi mi disse: tu saresti perfetto come pornostar. Eh, un attimo bisogna vedere, risposi imbarazzato.

Il dolore per la morte del fratello

Adriano Giannini ha mosso i primi passi nel mondo del cinema come cineoperatore. Lo ha fatto per undici anni. L'idea era quella di guadagnare i soldi necessari per trasferirsi in America e studiare l'inglese:

C'entrava anche la perdita di mio fratello Lorenzo, morto per aneurisma cerebrale. Eravamo molto legati, le vacanze insieme, le risate e le litigate. Rimasi anestetizzato dal dolore, cercai di andare avanti senza pensarci, mi buttai tra le maestranze dei set. All'epoca gli operatori e gli assistenti erano i primi a vedere il girato, anche prima del regista.

Adriano Giannini è sposato con Gaia Trussardi

Gaia Trussardi e Adriano Giannini

Adriano Giannini, in passato, non amava particolarmente che rimarcassero la somiglianza tra lui e suo padre Giancarlo: "Da adolescente detestavo che me lo dicessero. Una volta tirai un piatto di rigatoni in faccia a uno". Quanto alla sua vita privata, nel 2019 ha sposato Gaia Trussardi:

Mi sono trasferito a Milano per il suo lavoro. L'anno dopo ci fu il Covid e abbiamo sperimentato, con i suoi due figli adolescenti, una convivenza estrema. Non faccio il padre, non lo sono, cerco di portare rispetto. Durante il Covid ho imparato a fare il pane e ho scritto una favola con Gaia.