Vittoria Deganello criticata perché non indossa il reggiseno: "Il mio seno farà schifo ma nutro mia figlia"

A cura di Daniela Seclì

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, si è sfogata sui social dopo avere ricevuto critiche e commenti volgari per avere pubblicato un reel in cui indossava una canotta senza il reggiseno. La trentenne ha chiarito di non avere intenzione di lasciarsi turbare dagli hater.

Vittoria Deganello replica alle critiche

Vittoria Deganello ha deciso di replicare a quanti l'hanno criticata per la scelta di non indossare il reggiseno o si sono spinti fino al bodyshaming giudicando il suo corpo. L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato:

Sì, potrei mettere un reggiseno. Sì, il mio seno farà schifo. Sì, il mio chirurgo avrà fatto un lavoro pessimo. Sì, le mie t***e saranno troppo grandi per il mio fisico. Sì, sarò volgare. Sì, sarò senza pudore, ma sapete una cosa? Io sto bene così, cammino a testa alta e nutro la mia bambina da 13 mesi a questa parte. Il reggiseno non l'ho mai messo e mai lo metterò. Fatevene una ragione. Bacioni.

Vittoria Deganello, ex di Uomini e Donne, è mamma di Ginevra

Vittoria Deganello è madre di Ginevra. La bambina è nata dalla relazione dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con il calciatore Alessandro Murgia. Tra i due un rapporto che si è concluso in modo burrascoso. Un anno fa, alle domande insistenti degli utenti, su come andassero le cose con il padre di Ginevra, Vittoria Deganello rispose: "Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione, sarò la prima a farvelo sapere". Nicole Murgia, sorella di Alessandro, disse la sua in difesa del fratello, poco prima che Ginevra nascesse. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello assicurò che il calciatore avrebbe riconosciuto la bambina:

Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta. Diciamo le cose come stanno. Il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli.