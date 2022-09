Totti in crisi con Ilary dal 2016, al prete disse: “Spero il matrimonio possa durare tutta la vita” Dai social di Ilary Blasi rispunta un video del 2019 alle nozze della sorella. Totti interrogato dal prete sul valore del matrimonio diceva: “Se ti sposi vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita. No?!”.

A cura di Giulia Turco

La sete di dettagli sulla separazione di Totti ed Ilary non si placa nemmeno ora che sono uscite le prime dichiarazioni ufficiali dell'ex Capitano. Anzi, ora più che mai si sta ragionando sulle sue parole, sulle tempistiche di quella crisi che ha mandato in tilt il mondo del gossip. Nell'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, Totti ha ammesso che il suo periodo di crisi è iniziato nel 2016. Ha coinciso con l'addio al mondo del calcio: "Per me è stato come morire", ha detto. Da allora il suo rapporto con Ilary avrebbe iniziato a deteriorarsi. Eppure, in un video del 2019 all'apparenza dimostrava tutt'altro.

Il video in cui Totti disse che il matrimonio è per sempre

Ecco che i più attenti hanno fatto riemergere dal profilo Instagram di Ilary Blasi un video che mette spalle al muro l'ormai ex marito. La "scenetta" è la seguente: durante il matrimonio della sorella della conduttrice, Totti e Ilary vengono interrogati dal prete che, con tanto di microfono passato nelle mani dell'ex Capitano, lo interpella su una semplice domanda. "Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita? E perché?". Totti, a disagio, la butta sul ridere, e non senza tentennamenti risponde davanti alla chiesa piena di amici e parenti: "Spero che possa dare per tutta la vita, anche perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai a fianco è la più importante della tua vita. No?!". Ilary lo riprende con lo smartphone, lui si lamenta, ma il prete incalza: "Sì sì, bene, così glielo mostri quando litigate". Il tutto, davanti all'incertezza di Totti, finisce come si suol dire in "caciara", con l'ex giocatore che si rivolge al suo pubblico: "Ma siamo su Scherzi a parte? È uno scherzo?".

La crisi personale e la distanza da Ilary

Eppure l'ex Pupone ha dovuto ricredersi sulla promessa del per sempre e alla luce di quanto emerso negli ultimi tempi possiamo confermare che già in quel video Totti stava vivendo un momento di crisi personale prima, matrimoniale poi. "La vera crisi è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso, ma io soffrivo da tempo", ha ammesso al Corriere della Sera. "Tutto è iniziato nel 2016. Il mio ultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po' come morire". Da allora la morte del padre e lo smarrimento dal quale insieme a Ilary non si sarebbe più risollevato: "Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l'importanza di questo dolore".